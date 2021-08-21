Pi İşareti Nedir Ve Nasıl Yapılır? Klavye İle Pi Sembolü Yapımı

Pi işaretinin genellikle klavyelerde bir kısa yolu bulunmaz. Bu nedenle bu işaret yapılırken bazı tuş kombinasyonlarının kullanılması gerekmektedir. Pi (π) işaretinin klavyedeki tuşlar ile yapımı oldukça basittir.

Pi İşareti Nedir ve Nasıl Yapılır?

Pi sayısı, dairenin çevresi çapına bölündüğünde elde edilmektedir. İrrosyanel bir matematik sabiti olarak ifade edilir. Bu sembolün ismi Yunanca çevre sözcüğünden türetilmiştir. Pi sayısı Ludolph ile Arşimet Sabiti şeklinde de ifade edilir.

2010 yılında Fabrica Bellard isimli bilim insanı chudnocsky algoritması sayesinde sayının 2699999990000 basamağına kadar bulmuştur. Kaynaklara göre pi (π) sayısı ilk olarak Archimedes tarafından kullanılmıştır. Bu sayının hesaplanmasında Arshimedes bir yöntem bulmuştur. Bu şekilde pi sayısı 3 + 1/7 ile 3 + 10/71 değerleri arasında bulunmuştur.

Karakter eşlem tablosu ile pi sayısı bulunabilir. Öncelikle bu tablo açılır ve burada yazı stili Calibri olarak seçilir. Ardından unicode kısmına 03C0 kodu yazılır. Bu kodun yazılmasının ardından pi (π) sembolü çıkacaktır. Pi sembolünü yazıya eklemek için seç tuşuna basılır. Bu sayede bu sembol kolay bir şekilde yazıya eklenmiş olur.

Pi (π) sembolü kopyala yapıştır işlemi ile de yazıya eklenebilir. Bunun için önce CTRL + C tuşuna basılır ve sembol kopyalanır. Ardından CTRL + V eklenmek istenen yere yapıştırılır.

Klavye İle Pi Sembolü Yapımı Nasıldır?

Klavyede bir takım tuşlar kullanılarak pi sembolü yapılabilmektedir. Bunun için Alt + 227 tuş kombinasyonunun kullanılması gerekmektedir. Buradan öncelikle boşluk tuşunun sol kısmında yer alan alt tuşuna basılır. Alt tuşuna basmaya devam ederken sırası ile 2-2-7 tuşlarına basmak gerekir. Bu şekilde pi (π) sembolü elde edilmiş olur.