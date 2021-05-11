Php Nedir Ve Php İle Neler Yapılabilir? Php Örnek Kodları Ve Açılımı

PHP, açık kaynaklı bir programlama dilidir. İşlevselliği, dinamik web sayfaları oluşturmanıza olanak tanır.

PHP Nedir?

Açık kaynaklı bir programlama dili olan PHP, dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılır. Sunucu tarafı komut dosyası kullanarak bir komut dosyası bir sunucuya yüklenir, böylece sunucu, son kullanıcının girdisine bağlı olarak sonuçlar sunabilir. PHP'nin temel avantajlarından biri, yeni gelenlerin temel bilgileri çabucak kavrayabilmeleri için yumuşak bir öğrenme eğrisine sahip olmasıdır.

PHP yorumlanmış bir dildir. Bu, kaynak kodunuzda değişiklik yaptığınızda, ilk önce kaynak kodunuzu ikili biçimde derlemenize gerek kalmadan bu değişiklikleri hemen test edebileceğiniz anlamına gelir. Derleme adımını atlamak, geliştirme sürecini çok daha hızlı hale getirir.

PHP Nerelerde Kullanılır?

PHP, dili genel olarak evrensel olsa da, web geliştirme için en uygunudur. Konu web uygulamaları oluşturmaya geldiğinde PHP'yi kullanmanın birçok yolu vardır. Bunlar;

Dinamik içerik oluşturma,

Sunucudaki dosyaları oluşturma, açma, yazma, okuma, silme ve kapatma,

Formlardan veri toplama,

Çerezleri alın ve gönderme,

Veritabanı bilgilerini ekleme ve değiştirme,

Veri şifreleme gerçekleştirme,

Yalnızca HTML değil, aynı zamanda PDF, Flash, XML dosyaları ya da başka herhangi bir metin de çıktı alma şeklinde kullanılır.

PHP Örnek Kodları ve Açılımı

PHP kodunu yazmak için, onu .php sonekiyle bir dosyaya kaydetmeniz gerekir . Farklı bir soneki olmasına rağmen, aynı zamanda temel bir HTML dosyası olarak da çalışır. PHP dosyası HTML, PHP, JavaScript komut dosyaları ve düz metnin bir kombinasyonudur.

Yüklenen bir belgeyi inceleyecek olsaydınız, herhangi bir PHP dili izi bulamazsınız. Bu sonuç, PHP'nin sunucuda çalıştırılması ve yalnızca ortaya çıkan HTML içeriğinin tarayıcıda gösterilmesi nedeniyle oluşur. Elbette, PHP'yi genel olarak kullanmanın da birçok avantajı vardır. Bunlar;

PHP, öğrenmesi kolay, ancak kullanımı çok verimli olan bir sunucu tarafı dilidir.

PHP birden çok platformda çalışır. Bu nedenle taşınabilir ve kullanımı kolaydır.

PHP hemen hemen her sunucuya birçok veritabanına bağlanabilir.

PHP ücretsiz ve açık kaynaklıdır. Aynı zamanda çok büyük bir kullanıcı tabanına sahiptir, bu nedenle PHP kullanırken ortaya çıkabilecek herhangi bir soruya yanıt bulmak kolaydır.

Bir PHP değişkeninin adı istediğiniz kadar uzun ya da kısa olabilir. Bilgiyi ekrana çıkarmak isterseniz, bunu bir echo ifadesi kullanarak yapmak kolaydır. Kullanıcı, değişkenleri PHP betiğinin herhangi bir yerinde, bir işlevin dışında ya da bir işlev içinde tanımlayabilir. İşlevin dışında bir PHP değişkenini ifade ederek, onu bir PHP Global değişkeni yaparsınız. Fonksiyonun içinde bir değişkeni ifade ederseniz, ona bir Yerel değişken kapsamı verir. Belirli bir işlev içinde bir PHP dünya çapında değişkeni kullanmak istiyorsanız global, değişkenin önünde anahtar sözcüğü kullanmalısınız.

Bir PHP dosyası genellikle HTML etiketleri ve PHP betiğinden oluşur ve varsayılan dosya uzantısı .php'dir. PHP kodundaki bir yorum bir program olarak yürütülemez. Yalnızca kodu okuyan geliştirici tarafından görülebilir. Çoğunlukla PHP yorumları dostça hatırlatıcılar ya da açıklamalar olarak kullanılır.

PHP operatörleri, kodun belirli eylemleri gerçekleştirmesini sağlamak için kullanılan sembollerdir. PHP'nin temellerini incelerken, değişkenleri ayırt etmek için kullanılan farklı veri türleri vardır. Bunların her biri PHP dizisidir. PHP, dosyaları açmak ve okumak, verileri doğrulamak ve diğer eylemleri gerçekleştirmek için işlevlere sahiptir. Dil, kullanılabilen çeşitli yerleşik yöntemlerden oluşur.