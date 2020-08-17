Photoshop, üzerinde oynanmış, sahte fotoğrafları yakalayacak

Content Authenticity Initiative çatısı altında bir süredir çalışma yürüten ve internet üzerinde yayılan sahte fotoğrafları azaltmayı amaçlayan Adobe, bu kapsamda önemli bir adım atıyor. Şirket, kriptografi sistemini kullanarak gerçek fotoğrafı sahtesinden ayırmak niyetinde.

Photoshop, kullanıcıların hazırladığı görüntülere etiketler koyacak. Bu etiketler fotoğrafların asıl kaynağı hakkında bilgi sunarken, kullanıcıya herhangi bir görüntünün orijinal fotoğrafçısının kim olduğu, çekim yeri ve zamanı paylaşılaşacak.

Ayrıca bu detaylar fotoğrafların özgünlüğünü kanıtlamak için kriptografik olarak imzalanacak.

Adobe'un bu tutumuna sıcak baktığı bilinen Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının da şirketin bu çalışmalarına destek vemesi bekleniyor. Diğer yandan kamera üreticileri ve yazılım uzmanlarının da birlikte hareket etmesiyle sahte fotoğrafların önüne geçilebilir.



