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Photoshop çalışma disk dolu hatası ne demek? Photoshop neden kasar, cache level nedir?

#Bilgisayar#Photoshop#Çalışma Disk Dolu Hatası
Photoshop çalışma disk dolu hatası ne demek Photoshop neden kasar, cache level nedir

Bilgisayarlar günümüzde sıklıkla kullanılan teknolojik aygıtlardır. Bunun yanında bu cihazlarda zaman zaman bir takım hatalar meydana gelebilmektedir. Her hatanın kodu farklı bir şekilde gösterilmektedir. Photoshop çalışma disk dolu hatası ne demek? Photoshop neden kasar, cache level nedir tüm detayları ile derledik.

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Photoshop çalışma disk dolu hatası sıklıkla karşılaşılan hatalardan bir tanesidir. Bu hatanın nedeni ile nasıl düzeltilmesi gerektiği merak konusu olmaktadır. Bu yüzden insanlar konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar.

PHOTOSHOP ÇALIŞMA DİSK SOLU HATASI NE DEMEK?

Photoshop uygulaması çalışırken çalışma diski geçici depo alanı olarak kullanılmaktadır. Uygulama bu alanı belgeleri ve bunun yanında makinenin RAM belleğine sığmayan geçmiş paneli depolamak amacı ile kullanmaktadır.

Photoshop öncelikle çalışma diski olarak işletim sisteminin yüklemiş olduğu sabit sürücüyü kullanmaktadır. Çalışma diski dolu hatası, çoğunlukla sabit sürücünün depolama alanı dolduğu zaman meydana gelmektedir.

PHOTOSHOP NEDEN KASAR?

Çalışma diski ayarları yapılandırılmak isteniyorsa Tercihler kısmına gelerek buradan Çalışma Diskleri bölümüne gidilmesi gerekmektedir. Buradan yapılandırma ayarları ayrıntılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Düzenle bölümüne gelerek Buradan Tercihlere gidilir. Ardından Çalışma Diskleri bölümüne gelinir. Tercihler kısmından çalışma diski etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakılabilir. Çalışma diski sırası değiştirilmek isteniyorsa bunun için ok düğmesi kullanılmalıdır.

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Tamam düğmesine basıldıktan sonra değişikliklerin denenebilmesi için Photoshop uygulamasının yeniden açılması gerekmektedir.

CACHE LEVEL NEDİR?

Cache Level insanların merak ettiği konulardan bir tanesidir. Cache bellek sayesinde bilgisayarda en son yapılan işlem değerlendirmeye alınır. Sonraki işlem tahmin edilerek bilgiler L1'de tutulmaktadır. 'luk tutturamama durumunda ise 'un %90'ı oranında tekrar tahminde bulunarak bu bilgileri L2 isimli işlemci çekirdeğinin gömülü bulunduğu Ramde saklamaktadır.

Cache Bellek ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerde board üzerinde bulunurdu. Ayrıca sadece L1'den meydana gelirdi. Ancak ilk kullanıldığı zamanlar günümüzdeki kadar kullanışlı bir sistem değildi.

 

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#Bilgisayar#Photoshop#Çalışma Disk Dolu Hatası