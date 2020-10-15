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Teknoloji
Haber Giriş: 15.10.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Philips'in yeni monitörleri görücüye çıktı: İşte öne çıkan özellikleri

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Philips'in yeni monitörleri görücüye çıktı: İşte öne çıkan özellikleri
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Philips monitörlerinin marka lisans ortağı olan MMD, yeni SmoothTouch ve parlamayan bir kaplamaya sahip monitörlerini satışa sundu. İşte ürünlerin öne çıkan özellikleri...

Yeni monitörlerde SmoothTouch özelliği bulunuyor, bu da ekranın, daha hızlı tepki için “10 noktalı dokunma teknolojisi” kullandığı anlamına geliyor. Cam kaplama çizilmeye karşı 7H’e kadar dayanıklı bir yapıda olan ekran, parlamayan kaplamaya sahip. Böylece dokunmatik monitör ekranında yansımalar azaltılmış oluyor ve iç ortamlarda ya da monitöre ışığın doğrudan geldiği ortamlarda şart olan, daha fazla görüntüleme rahatlığı için ek bir mat film gereksinimini ortadan kalkıyor.

Ürünler, aynı zamanda IP65 sertifikasına sahip. Bu sayede, su sıçramalarına ve kullanım sırasında gerçekleşebilecek toza karşı koruma sağlanıyor. 

İki yeni monitörde de genel dijital bağlantıyı sağlayan bir HDMI portu, yüksek hızlı veri iletimi için iki USB 3.1 portu ve bir DisplayPort bağlantısı bulunuyor. 17 inçlik ve 24 inçlik dokunmatik monitörler ayrıca Z-tipinde bir yapıya sahip Philips SmartStand ile geliyor.

Philips 242B9TL modeli, Full HD 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip ve bu modellerde, kısa dalga boyundaki mavi ışık emisyonunu azaltmak için geliştirilmiş LowBlue Modu ile titreşimi ortadan kaldıran Flicker-Free teknolojisi de bulunuyor.

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