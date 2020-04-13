Philips Online Satış Mağazası kapılarını açtı

Philips Türkiye, 10 Nisan 2020'de kullanıma açtığı online mağaza ile müşterilerine 7/24 destek vermeyi hedefliyor. Philips Kişisel Sağlık ürünleri portföyünde bulunan, sağlıklı yaşamı destekleyen küçük ev aletleri (mutfak aletleri, elektrik süpürgesi, ütü), kadın ve erkek bakımı, ağız ve diş bakımı ürünlerinin yanı sıra anne-bebek sağlığı üzerine çözümler sunan Philips Avent ürünleri de Philips online mağazasında tüketiciler ile buluşacak.

Philips Kişisel Sağlık Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Milena Elmasoğlu: “Günümüzde dijitalleşme ve tüketicinin değişen ihtiyaçları alışveriş deneyimine yeni bir boyut kazandırdı. Tüketicilerimiz, Kişisel Sağlık portföyümüz altında yer alan tüm ürünlerimizi doğrudan Philips web sitesi aracılığıyla kolay ve hızlıca satın alabilecekler.” dedi.