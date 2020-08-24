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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Philips Fidelio X3 Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte özellikleri

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Philips Fidelio X3 Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte özellikleri
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Philips’in yeni üst segment Fidelio X3 kulaklıkları, Ağustos sonunda Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. İşte kulaklığın öne çıkan özellikleri...

Teknoloji üreticilerinden biri olan Philips, yeni bir kulaklıkla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Philips Fidelio X3 model arkası açık kulaklıklar; 24 Ağustos tarihinden itibaren raflardaki yerini alacak.

Philips Fidelio X3 kulaklıkta yer alan 50mm büyüklüğündeki sürücüler ile birlikte ses kalitesi artarken, ideal stereo (sağ-sol) ayrımı için kulaklık isteğe bağlı olarak bağlantı kablosuyla da kullanılabiliyor.

Philips Fidelio X3 Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Yumuşak iç kafa bandı ile gelen ürünün arkası açık kulak kapağı tasarımı, akustik olarak şeffaf Kvadrat kulaklık kumaşı ile kaplı. Havanın içinde serbest şekilde hareket etmesine izin veren kumaş, diyaframın arkasında biriken hava basıncını azaltıyor.

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