Petrol şirketleri siber saldırıların hedefinde

Petrol ve gaz sektöründeki şirketlerin sürdürülebilir iş modellerine geçmesi hızlandıkça, dijital dünyaya da önemli yatırımlar yaptıkları görülüyor. Bu durumun, varlıklarını ve itibarlarını korumak isteyen şirketler için siber güvenliğe daha fazla yatırım yapmaları anlamı taşıdığını belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, özellikle petrol şirketleri gibi enerji sektöründeki şirketlere yönelik saldırıların ulusal güvenliği de ilgilendirdiğini belirtiyor.

55 sektör uzmanının görüşlerinden oluşan küresel bir anketin sonuçlarına göre, siber güvenlik, şirketlerin en büyük yatırım odağı ve iş performansı üzerinde en büyük etkiyi yaratan teknoloji olarak ortaya çıktı. Ankette, hangi dijital teknolojilere yatırım yapıldığına dair sorulan soruya ise katılımcıların %61’i, siber güvenlik yanıtını verdi. Aynı anketin 2017 sonuçlarında ise bu oran sadece %12’ydi.

Hedef Ulusal Güvenlik



Raporda, petrol şirketlerinin siber güvenliğe odaklanmasının ardındaki kilit faktörlerden birinin şirket varlıklarını ve itibarlarını korumak olduğu da belirtildi. “Petrol şirketlerinin operasyonları, giderek artan bir tehdit altında kaldıkça siber güvenlik; paydaşlar, tüketiciler ve hükümet için daha önemli hale geliyor.” diyen Akkoyunlu, “Saldırıları yönetmek sadece itibarı korumak, fiyatı ve operasyonları paylaşmak değil, aynı zamanda ulusal güvenlik gibi daha büyük bir sorumluluğun parçasıdır.” ifadelerinde bulunuyor. Petrol ve gaz sektöründeki şirketlerin siber güvenlik önlemlerine büyük ölçüde yatırım yapmaya devam etmesi gerektiğini belirten Akkoyunlu’ya göre, bu sektörde çalışan kişilerin de siber güvenlik farkındalığının artırılması gerekiyor.

Ankette katılımcılara, iş performansı üzerinde en büyük etkiyi yaratan teknolojiyi adlandırmaları istendiğinde, katılımcıların %16'sı tekrar siber güvenliği işaret etti. Bu oran, 2017'de %9 seviyelerindeydi.



