Petal Search kullanıcıların desteğiyle gelişiyor

AppGallery ile doğrudan entegre çalışan ve Qwant ile Yandex arama motorlarının birleşimi ile birçok farklı kaynaktan aynı anda uygulama araması yapabilen Petal Search, bulunan uygulamaların hangi kaynaktan yükleneceği ve Huawei'nin güvenlik testlerinden geçip geçmediği bilgisini de sonuç ekranında gösteriyor.



Üçüncü parti kaynaklar arasında Aptoide, APKMonk, APKPure, APKCenter ve UpToDown yer alıyor. Böylece kullanıcılar tam olarak istedikleri uygulamayı, istedikleri kaynaktan ve güvenlik kontrolleri önceden yapılmış şekilde indirebiliyorlar.



Petal Search aynı zamanda indirilen ve daha önce cihazda bulunan uygulamaların güncellemelerini de kontrol ederek kullanıcıya yardımcı oluyor.

Petal Search ile aynı zamanda haber, görsel, video, müzik, spor etkinlikleri, otel ve restoran rezervasyonu, uçak bileti gibi aramalar da yapılabiliyor. Tüm arama sonuçları, kullanıcının kişisel tercihlerine ve bulunduğu lokasyona göre özelleştirilebiliyor.



Kullanıcılar, istedikleri taktirde Petal Search uygulaması üzerinden şirkete geri bildirimde bulunabiliyor. Geçerli geri bildirimler belirlendikten sonra en fazla geçerli geri bildirimde bulunanlar Huawei Community sayfasından duyurulacak.



