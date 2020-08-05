Penti siber saldırı iddialarını doğruladı! İşte, şirketten yapılan açıklama

Penti, yapmış olduğu siber saldırı açıklamasında, mağazaların çalıştığını ve değişim sürecinin devam ettiğini, internet sitesi üzerinden de hizmetlerin 7/24 devam edeceğini duyurdu. İşte, şirket yönetiminin yapmış olduğu o açıklamanın tamamı;

"Dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan siber saldırıların hedefinde birçok devlet kurumu v­e özel şirket yer almakta.

31 Temmuz 2020 Cuma günü, son zamanlarda dünya çapında birçok kurumun da karşılaştığı, uluslararası şebekeler tarafından

organize edilen bu tarz siber saldırılardan birinin de şirketimizi hedef aldığını tespit ettik.

Bilgi teknolojileri ekibimizin, siber güvenlik ekibimizin ve siber güvenlik hizmeti aldığımız paydaşlarımızın da çalışmaları ile

bu saldırıya hemen müdahale ederek karşılık verdik ve saldırganların sistemlerimize erişimlerini engelledik.

Çalışmalarımız neticesinde müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız açısından oluşması muhtemel riskleri bertaraf etmeyi

başardık ve devam edebilecek saldırılar için de önleyici ve alt yapımızı kuvvetlendirici çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Belirtmek isteriz ki hiçbir müşterimizin kredi kartı bilgisi ile ilgili bir risk söz konusu olmadığı gibi, Penti olarak tüm dünyadaki 600 mağazamızda, penti.com ve penti mobil uygulamamız ile de 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak istemeniz halinde misafir.iliskileri@penti.com.tr uzantılı e-posta adresimize e-posta göndererek veya 0850 3330768 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Saygılarımızla;



Penti"

"1. Kredi kartı veya kişisel bilgilerim çalındı mı?

Hiçbir müşterimizin kredi kartı bilgisini sistemlerimizde kayıt altında tutmuyoruz. Bu nedenle de kredi kartı bilgisi çalınması gibi bir risk asla söz konusu değildir. Bununla birlikte, bilgi teknolojileri ekibimiz, siber güvenlik ekibimiz ve siber güvenlik alanında hizmeti aldığımız paydaşlarımızla birlikte yaptığımız tetkikler neticesinde şimdiye kadar herhangi bir müşteri verisi ihlaline rastlanmamıştır. Ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri en yüksek seviyede almaktadır.



2. Mağazalar çalışıyor mu? Değişim yapabilir miyim?

Penti olarak tüm dünyadaki 600 mağazamızda, penti.com ve penti mobil uygulamamız ile 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Ürün değişim işlemlerinizi mağazalarımızdan gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.



3. Penti.com çalışıyor mu? İadem ne zaman gerçekleşir?

Penti olarak tüm dünyadaki 600 mağazamızda, penti.com ve penti mobil uygulamamız ile 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Ancak güvenlik ve sistem iyileştirmeleri nedeniyle siparişinizin hazırlanma ve ücret iade süreçlerinde gecikmeler yaşanabilir. En kısa sürede işleminizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederiz."