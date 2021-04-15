Peel Remote nedir ve ne işe yarar? Telefonu kumanda olarak kullanma

Televizyon kumandası günlük hayatta sürekli olarak kaybolan ve yeri bilinmeyen bir kaç eşyadan birisidir. Peel remote özelliği fiziksel kumandaya sahip olma gereksinimi bulunmadan televizyonu kullanabilme imkanı sağlıyor.

Peel Remote Nedir?

Gelişen teknoloji, evlerde birbirinden farklı teknolojik ürünlerin bulunmasını sağladı. Farklı teknolojik ürünler ise farklı kumandalar kullanılarak kontrol edilebiliyorlar. Bu durum, evlerde kumanda ve kablo karışıklığına sebep olan olumsuz etkiler meydana getiriyor.

Peel Remote özelliği tam olarak bu tarz sorunları çözmek için geliştirilen bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Birden fazla teknolojik cihazı tek bir arayüz üzerinden kontrol etme özelliğine sahip olan Peel Remote, klasik kumadan devrimini de adeta sonlandırıyor.

Peel Remote Ne İşe Yarar?

Peel Remote, telefonlara ve tabletlere yüklenebilen bir uygulama olarak çalışıyor. Bu uygulamayla birlikte her türlü akıllı ev cihazını ve medya cihazını tek bir sanal kumanda ile kontrol etmek mümkün oluyor. Bu sanal kumanda da klasik kumandalarda bulunan, cihazın desteklediği özelliklere göre değişen her türlü ayar da mevcut halde oluyor.

Peel Remote, her türlü Smart TV'yi, evlerde bulunan akıllı süpürge, lamba, ışık ve zil gibi cihazları ve klima, kablo kutusu gibi kumandaya gereksinim duyan teknolojik aletleri tek bir arayüzü kullanarak kolay bir şekilde kontrol etmeye yarıyor.

Peel Remote Uygulaması ile Uyumlu Markalar

Peel Remote uygulaması pek çok elektronik cihaz ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Uygulamayı kullanmak için öncelikle telefonlara veya tabletlere indirmek gerekiyor. Peel Remote pek çok telefon ve tablette kızılötesi ışınları kullanarak çalışıyor. Kızılötesi ışın özelliği bulunmayan cihazlarda ise Wi-Fi bağlantısı devreye giriyor.

Peel Remote uygulaması pek çok farklı marka ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu markaları başlıca; Samsung, LG, Huawei, Philips, Sony ve Panasonic olarak sıralayabiliriz. Peel Remote uygulaması ünlü Çin markası Xiaomi tarafından geliştirilen bir uygulama, bu nedenle de bütün Xiaomi cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Telefonu Kumanda Olarak Kullanma Yöntemleri

Peel Remote uygulaması son derece basit bir arayüze ve kullanım sistemine sahip bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamayı kullanmak için öncellikle uygun mağazadan telefon veya tablete ücretsiz bir şekilde indirmek gerekiyor. Peel Remote uygulamasını elektronik cihazlarda kullanabilmek için uygulamayı açarak evdeki akıllı cihazları eklemek gerekiyor. Cihaz ekleme işlemi ise kızılötesi ışın veya Wi-Fi özelliği kullanılarak yapılabiliyor.

Kızılötesi ile Cihaz Ekleme

Peel Remote uygulamasına kızılötesi özelliğini kullanarak cihaz eklemek için:

Mi Remote Controller uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın.

Kullandığınız televizyonun markasını karşınıza çıkan listeden seçin.

Televizyon kapalıyken telefonunuzu uygulama açık olduğunda televizyona doğrultun.

Uygulamada bulunan güç simgesine basarak televizyonunuzu açın.

Ekranınızda "Televizyonunuz açıldı mı?" diye bir soru belirecek.

Televizyon açıldıysa "Evet", açılmadıysa "Hayır" seçeneğini seçin.

Televizyon açıldıktan sonra ses, ekran parlaklığı, altyazı ve kanal seçimi gibi işlemlerin hepsini uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Wi-Fi ile Cihaz Ekleme

Peel Remote uygulamasına wi-fi bağlantısını kullanarak cihaz eklemek için:

Peel Remote uygulamasını indirin.

Uygulamaya girin.

Uygulamayı ilk açışta karşınıza çıkan " Başlat" simgesine dokunun.

Bu simge, ev içindeki Wi-Fi özelliğini kullanan cihazları bulmayı sağlayacaktır.

Arama tamamlandıktan sonra bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

Cihaza bağlantı işleminin tamamlanması için kısa bir süre bekleyin.

Uygulamayı dilediğiniz cihazda kumanda olarak kullanmaya başlayın.