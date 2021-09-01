Pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar “Dünyaca ünlü GranFondo yol bisiklet yarışı serisini, İstanbul’dan sonra İzmir’de bisikletseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca bu yarış, bizim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkemiz orman yangınlarıyla mücadele etti. Bölgedeki birçok insan gibi çocuklar da yangından olumsuz etkilendi. Bu durumu en aza indirmek için onların eğitimlerine destek vermek istedik. Bu amaçla; Turkcell GranFondo İzmir’de pedallar eğitim için dönecek. Herkesi, İzmir’in muhteşem kent atmosferi eşliğinde bisiklet binmeye ve yarışta yer almaya davet ediyoruz” dedi.