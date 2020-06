Peak Games oyunları neler ve sahibi kim?

Peak Games oyunları, piyasaya ilk çıkış zamanları göz önünde bulundurulduğunda kart ve okey gibi masa oyunlarından oluşmaktaydı. 2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games, Hasbro şirketi ile davalık olması ve lehine sonuç elde etmesi ile tanınmıştı.

Kart ve okey oyunlarını geliştiren bölümü 2017 yılında Zynga'ya 100 milyon dolara satan firma, Spades Plus, Gin Rummy Plus ve 101 Okey Plus gibi oyunlarını dünyaca ünlü firmaya transfer etmiş oldu. Farmville gibi ünlü oyunların sahibi olan Zynga, Türk yöneticilerin sahip olduğu aşağıdaki yüzdelik dilimin tamamını 1,8 milyar dolara 1 Haziran 2020 tarihinde satın aldı.

Earlybird Venture Capital % 43.3 Sidar Şahin % 21.3 Hummingbird Ventures % 20.2 Evren Üçok % 7.7 Demet Suzan Mutlu Üçok % 4.8 Endeavor Catalyst % 2.7

Peak Games'in şu an Google Play Store'da Toy Blast, Toon Blast, Lost Bubble, Lost Jewels isimli mobil oyunları bulunuyor.