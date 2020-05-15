PDF'den Word'e dönüştürme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz en iyi PDF to Word dönüştürücü program önerisi

Üzerlerinde oynama yapılamaması sebebi ile PDF dosyalarının Word’e aktarılması gerekebilir. Düzenleme işlemi için gerekli olan Word’e aktarım işlemleri için bazı ücretsiz programlara ihtiyaç duyulmaktadır. En iyi ve ücretsiz 5 program listesini derledik.

WPS PDF to Word Converter

Kolay kullanılabilir ve ara yüzlü tasarımı ile ön plana çıkan WPS PDF to Word Converter güvenli PDF dönüştürücü programıdır. Bulut tabanlı dönüştürücülerin dışında kalan bu program, masaüstü üzerinden kullanılıyor. Tablo ve madde işaretlerini kayıt gerekmeksizin dönüştürebilen program, ilk olarak 5 kez ücretsiz olarak sunuluyor.

WPS PDF to Word Converter Nasıl Kullanılır?

Herhangi bir PDF dosyasını Word’e dönüştürmek için yararlı olan bu programı çalıştırmak için ilk olarak üst kısımda bulunan Özel Özellikler bölümünden PDF’den Word’e seçeneğine gelmeniz gerekiyor. Daha sonra dönüştürmek istediğiniz PDF dosyanızı, yerel dosya deponuza sürükleyerek start tuşuna basabilirsiniz. Bir süre bekledikten sonra otomatik olarak dosyanız dönüşmüş olarak karşınıza çıkacaktır.

Free Online OCR

İndirme ve kurma işlemi ile uğraşmanıza gerek kalmadan kullanabilecek olduğunuz PDF to Word programlarından birisi de Free Online OCR programıdır. Tamamen ücretsiz şekilde sunulan uygulama, iş hayatında sıka kullanılan PDF dosyalarının dönüşümünü Word’e aktarmayla kalmıyor. Bunun dışında akla gelebilecek her türlü ders notlarını bu program ile Word’e aktarmak mümkündür.

Free Online OCR Nasıl Kullanılır?

Yalnızca site tarayıcısı üzerinde kullanılabilecek olan Free Online OCR programında dönüştürmek istenen PDF dosyasını Dosya Seç kısmından seçmeniz ve dönüştürülecek olan dosyanın dili ile formatını işaretlemeniz yeterlidir. Son adım olarak DÖNÜŞTÜRMEK butonuna tıklayıp bir süre bekledikten sonra dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz. Dönüştürmek istenen dosyanın en fazla 5 GB büyüklüğünde olması gerekiyor.

Nitro PDF Pro

En iyi ve kaliteli PDF to Word programlarının başında gelen Nitro PDF Pro, ücretsiz olmasının dışında makul fiyat üzerinden profesyonel olarak ücretli şekilde sunulması ile tercih ediliyor. Ücretsiz kullananlar için bile bekleneni veren program, bilgisayar masaüstü programıdır. Ayrı bir PDF dosyası oluşturabileceğiniz programda PDF dosyalarınızı düzenleyebilirsiniz.

Nitro PDF Pro Kullanım Özellikleri:

İş amaçlı oldukça önemli PDF dosyalarındaki düzenleme sayesinde elektronik imza işlemlerini yapılmasını sağlayan Nitro PDF Pro, yazı tiplerini değiştirme ve belge ile görüntüleri OCR üzerinden tarayarak PDF dosyasına dönüştürmeyi mümkün hale getiriyor.

UniPDF

Bilgisayar üzerinde kullanılan UniPDF aynı zamanda ücretsiz bir programdır. PDF dönüşümü işlemini gerçekleştiren programda ayrıca jpg, png, txt gibi dönüştürmelerde yapılabiliyor. Diğerlerinin aksine daha küçük dosya boyutlu olan programda belge, metin ve görüntüleri sorunsuz şekilde saklayarak dönüştürme işlemi yapılabilmektedir.

Free File Converter

Ayrı bir yüklemeye gerek kalmadan sadece bulut tabanı üzerinden kullanılabilen programların birisi olan Free File Converter, adından da belli olacağı şekilde ücretsiz uygulamadır. Yalnızca PDF dosyalarını değil aynı zamanda jpg ve png gibi toplam 24 farklı dosya türünü dönüştürmeyi başaran uygulama ile PDF’lerinizi sorunsuz dönüştürmeniz sağlanıyor.

Free File Converter Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Giriş Dosyası kısmından dönüştürmek istediğiniz programı seçmeniz gerekir. Dosyalarınızın en fazla 300 MB olması gerekiyor. İkinci aşamada hangi dosya türüne dönüştürmek istediğinizi seçin ve Dönüştür kısmını işaretleyin.