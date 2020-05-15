PDF'den Excel'e dönüştürme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz en iyi PDF to Excel dönüştürücü program önerisi
Kullandığımız PDF dosya formatlarını Excel programına dönüştürmek isteriz. Excel programı üzerinden çeşitli düzenlemeler yaparak PDF formatındaki dosyalarda ayarlama yapabiliriz. Tam da bu ihtiyaca yönelik olan ücretsiz olarak mükemmel programlar yer almaktadır. Bu programları merak edenler son aylarda internette en çok araştırdığı bilgiler ise ücretsiz olan bu programlardır. Peki, PDF'de Excel'e dönüştürme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz en iyi PDF to Excel dönüştürücü programı önerisi nedir? İşte kullanabileceğiniz en iyi PDF'den Excel'e dönüştürme programları.
PDF'den Excel'e dönüştürme işlemi programlar ile birlikte yapılır. Ücretsiz olan bu programları kullanarak hızlı bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
PDF'den Excel'e Dönüştürme İşlemi Nasıl Yapılır?
PDF üzerinden Excel'e dönüştürme işlemi yapmak için bir programa ihtiyacınız vardır. Bu program üzerine dosyayı sürükleyerek ardından dönüştürmek istediğiniz program olan Excel'i seçerek dönüştürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. PDF'den Excel'e dönüştürme işlemi işte bu kadar kolaydır. Bunun için de kullanabileceğiniz pek çok alternatif programlar yer almaktadır. Ücretsiz olarak kullanıcılara dönüştürme işlemi için sunulan bu programlar tamamen ücretsiz yazılımlar ile yazılmış ve güvenli programlar arasında yer almaktadırlar.
Ücretsiz En İyi PDF To Excel Dönüştürücü Program Önerisi
1) Free PDF to Excel Converter
Adından da anlaşılacağı üzere tamamen ücretsiz bir program olan free pdf to excel converter programı her türlü işletim sisteminde kullanılan bir programdır. Free PDF to Excel converter programı İngilizce arayüze sahip olan bir programdır. Program üzerine PDF dosyalarını atarak Excel programına dönüştürebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler ise çok basit. Seçmiş olduğunuz dosyayı converter butonuna basarak Excel'e çeviriyorsunuz.
2) PDF to Excel
Bir diğer ücretsiz program olan PDF to Excel aynı zamanda sizlere online bir şekilde dönüştürme işlemi yapmanızı sağlamaktadır. PDF to Excel programı çoğu kişi tarafından kullanılan bir programdır. Oldukça hızlı çalışan bir program olan PDF to Excel programı dönüştürme işlemleri için ilk kullanılan programlar arasında yer almaktadır. Sadece program üzerine dosyayı sürükleyip bırakıyorsunuz ardından otomatik olarak program dönüştürme işlemini başlatıyor.
3) FirePDF
Microsoft kullanıcıları için özel olarak sunulan programlardan olan FirePDF programı oldukça hızlı çalışan bir programdır. FirePDF programı kullanıcılara pek çok yeniliği de beraberinde sunmaktadır. Program üzerinden PDF dosyanızı seçtikten sonra 5 saniye gibi kısa süre içerisinde Excel programı üzerinde dosyayı açmaktadır. Böylelikle dosyanızı buradan düzenleyebilirsiniz. Ardından da tekrardan PDF formatında kaydedebiliyorsunuz. FirePDF programı tamamen ücretsiz olan bir programdır.
4) SmallPDF
Bir diğer alternatif pdf dönüştürücü programı olan Smallpdf programı online olarak da kullanabileceğiniz dönüştürme programıdır. Small pdf programı oldukça hızlı çalışan bir programdır. Program içerisinde gerçekleştirebileceğiniz pek çok işlem vardır. Smallpdf dönüştürme işlemi yapmak isteyen her kullanıcının olması gereken programları arasında yer alır.
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