PDF dosyası nedir ve nasıl açılır? PDF dosyası açma işlemi ve program önerisi

PDF dosyası, bilgisayarlarda sık sık karşılaşılan popüler dosya türlerindendir. Bilgisayarlarda kullanılan çok sayıda uygulamanın PDF dosyalarını okuma, açma ve kullanma izni bulunur.

PDF Dosyası Nedir?

PDF dosyaları her bilgisayar kullanıcısının mutlaka işi düşen ve karşısına çıkan sıklıkla kullanılan dosya türlerindendir. PDF dosyaları genellikle çok farklı programlarda bir arada kullanılabilen imaj dosyaları olarak karşımıza çıkarlar. İmajlar dışında çeşitli ders notları, yazılar ve kitaplar halinde de olabilen PDF dosyaları çok yönlü dosyalar arasında bulunurlar.

PDF açılımı Portable Document Format şeklindedir. Bu açılım Türkçede Taşınabilir Belge Biçimi olarak karşımıza çıkar. PDF dosyaları farklı programlar ve cihazlar arasında okunabilir veri akışını sağlayan dosyalardır. Bilgisayar, tablet ve telefonda kullanılan PDF dosyaları ödev, ders, kitap, resmi belge ve metin şeklinde olabilirler.

PDF Dosyası Nasıl Açılır?

Çok yönlü dosyalar arasında yer alan PDF dosyaları farklı uygulamalar ve programlar yardımıyla okunabilen dosya türlerindendir. Bu dosyaları açmak için bilgisayarlarda çeşitli programların yüklü ve kurulu halde olması gerekmektedir. PDF dosyaları okunabilir dosyalardır. Bu nedenle bu dosyaları okuma izni olan programlar yardımıyla açılabilirler.

PDF Dosyası Açma İşlemi ve Program Önerisi

PDF dosyaları farklı yöntemler uygulanarak açılabilirler. Ayrıca PDF dosyalarını açmak için özelleşmiş bir takım uygulama ve program da bulunmaktadır. PDF açma programları arasında en sık kullanılanı ve kendini kanıtlamış olanı ise Adobe Acrobat olarak karşımıza çıkar. Bu uygulama dışında; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sumatra PDF, PrimoPDF, PDFMerge ve doPDF gibi farklı uygulamalar da PDF uzantılı dosyaları açmak için kullanılabilirler.

Pdf dosyaları bilgisayarlarda kurulu olan bu programlardan birisi yardımıyla kolaylıkla açılabilirler.