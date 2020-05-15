PDF dosyası nasıl açılır? Ücretsiz en iyi PDF dosyası açma programı önerisi

İnternette okuduğumuz bir doküman zaman zaman pdf formatında olabiliyor. Dolayısıyla bu formattaki dosyaları açabilmek için oluşturulan pdf açma dosyaları vardır.

Pdf Dosyası Nasıl Açılır?

Pdf dosyalarını açmak için mutlaka pdf dosyası formatında olan dosyaları okuyan programlar olmalıdır. Pdf dosyaları sadece okunabilir dosyalardan oluşur. Dosyaların üzerinde herhangi bir oynama yapılamaz. Bu dosyalar program dahilinde okunabilen dosyalar olarak bilinir.

Ücretsiz En İyi PDF Dosyası Açma Programı Önerisi

1) doPDF

doPdf programı ücretsiz olarak sunulmuş bir pdf okuma programıdır. Ayrıca program içerisinde dönüşü işlemi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Dopdf programı tercih edebileceğiniz türde hızlı çalışan bir programdır. 32 bit ve 64 bit bilgisayarları desteklemektedir. 70 MB olan boyutu ile bilgisayarlarda fazla yer kaplamaz. Program belirli periyotlar eşliğinde güncelleme almaktadır. Bu da programın daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlamaktadır.

2) PDFMerge

Pdfmerge programı çok sayıda olan pdf dosyanızın hepsini aynı anda okumanızı sağlayan bir programdır. PDFmerge programı ile birlikte elinizdeki bütün pdf dosyalarını ücretsiz olarak birleştirebilir ve okuyabilirsiniz. Virüs taramasından geçirilmiş ve herhangi bir virüs içermeyen bu program oldukça kullanışlı bir programdır. Son sürümü 2016 senesinde yayınlanmıştır. Program İngilizce arayüze sahiptir.

3) Sumatra PDF

Bir diğer pdf okuyucu program olan Sumatra pdf dosyalarınızı rahatlıkla okuyabileceğiniz bir programdır. Sumatra PDF programı aynı zamanda açık kaynak kodlu bir programdır. Windows işletim sisteminin son sürümünde de çalışan bir program olan Sumatra PDF üzerinde Türkçe dil desteği de yer almaktadır. Sadece PDF dosyalarınızı okumaya yarar. Küçük bir yazılımdır.

4) PDF - XChange Viewer

Ücretsiz bir pdf görüntüleme programıdır. Son sürümü ise 2018 yılında yayınlanmıştır. Tracker software tarafından oluşturulan ücretsiz bir program olan PDF - Xchanger viewver çok kullanışlı bir programdır. Program oldukça hızlı kullanılmaktadır. Dolayısıyla yavaş açılma söz konusu değildir. Bu yüzden pek çok kişi tarafından ilk olarak tercih edilen bir programdır. PDF dosyalarını görüntüleyebileceğiniz gibi aynı zamanda pdf dosya formatlarını yazdırmakta bu programda mümkün.

5) PrimoPDF

Primopdf 2017 yılında yayınlanmış olan muhteşem bir pdf görüntüleyicidir. Bu program ile birlikte windows işletim sistemlerinde her türlü dosyanızı görüntüleyebilirsiniz. Arayüzü Ingilizce olmasına rağmen program oldukça kullanışlıdır. PDF dosyalarınızı bu program üzerinde görüntüleyebildiğiniz gibi aynı zamanda optimize işlemi de yapabiliyorsunuz. Kişiselleştirme olan güvenlik ayarları da program üzerinde mevcut.