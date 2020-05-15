PDF dönüştürücü nedir? Ücretsiz en iyi PDF dönüştürme programı önerisi

PDF dosyaları iş ya da eğitim hayatı konusunda bazı zamanlar düzenlenir. Özellikle Word dosyaları ya da powerpoint'e dönüştürme gibi bir durum söz konusu olabilir. Aynı zamanda düzenlenmemesi adına bu tür dosyalar PDF dosyalarına dönüştürülebilmektedir. Böylece farklı formatlar üzerinden güvenli şekilde ve düzenli olarak kullanım potansiyeli elde edilir. Bu tür işlemleri yerine getirmek adına ise birçok farklı PDF dönüştürücü programlar bulunmaktadır.

PDF Dönüştürücü Nedir?

PDF dönüştürücü farklı programlar üzerinden bu dosyalar için düzenleme imkanı sağlamaktır. Özellikle bazı Word ya da PowerPoint dosyalarını PDF formatına dönüştürerek düzenlememesi için olanak tanınabilir. Aynı zamanda PDF dosyalarının tam tersi olarak dart ile beraber PowerPoint dosyalarını dönüştürme gerekebilmektedir. Böylece üzerinde oynama yapılabilir ya da bazı değişiklikler gerçekleştirilebilir. Bunun sağlanabilmesi için ise PDF dönüştürücü programlar bulunmaktadır. Bu en iyi ücretsiz programları güvenli şekilde değerlendirebilirsiniz.

Ücretsiz En İyi PDF Dönüştürme Programı Önerisi

Ücretsiz en iyi PDF dönüştürme programları arasında güvenli şekilde tercih gerçekleştirebilirsiniz. Bu konuda kolayca bilgisayara indirebileceğiniz ya da internet üzerinden kullanabileceğiniz geniş özelliklere sahip programlar yer almaktadır. Amacınıza uygun şekilde PDF’yi farklı formatlara dönüştürebilir ya da değişik formatları PDF’ye uygun hale getirebilirsiniz.

EasyPDF

En çok kullanılan PDF dönüştürücüleri arasında easyPDF gelmektedir. Özellikle oldukça kullanışlı ve çevrimiçi potansiyel sağlayan bir programdır. Kullanmak adına herhangi bir bağımsız program indirmek ya da yüklemek gerekmez. İhtiyacınız olan tek şey bir tarayıcıdır. Böylece bilgisayar donanımını kaplayacak olan ekstra bir yazılım olmadan güvenli şekilde internet üzerinden bu programı değerlendirmek mümkün.

WPS PDF To Word Converter

Özellikle yüksek dönüştürme gücü ve yüksek çıktı kalitesi ile beraber PDF dosyalarını Word dosyasına çevirme şansı elde edilebilmektedir. Microsoft Word dosyaları için kullanım potansiyeli sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin tek eksiği yeniden Word dosyalarını PDF’ye dönüştürme olanağı bulunmamasıdır.

Foxit Phantom PDF Standart

En popüler PDF programları arasında foxit Phantom PDF standart geliyor. PDF okuma ve oluşturma seçenekleri ile beraber aynı zamanda her iki yönlü dönüştürme şansı yakalanabilir. Böylece PDF dosyalarını Word ya da Power Point'e dönüştürebilir ya da bu dosyalar üzerinden PDF’ye dönüştürme şansını kullanabilirsiniz.

Adobe Acrobat DC

PDF dosyalarını dönüştürme ve düzenleme gibi pek çok sistem bu program üzerinden değerlendirilebilir. Özellikle ofis uygulamaları üzerinden oldukça etkin bir uyumluluk sağladığını sile getirmek mümkün. Orijinal dönüştürme ve biçimlendirmeden sonra güvenli şekilde koruma potansiyeli oluşturmaktadır. Böylece her iki dönüştürme sistemi ile beraber amaca uygun olarak dosyaları farklı zamanlarda değerlendirmek mümkün hale gelir.