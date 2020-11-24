PCS3 Avrupa Büyük Finalleri’nin kazananı belli oldu

Ödülün geri kalanı diğer büyük finalistler arasında paylaştırılacak ve Grup Aşaması’nı tamamlayan diğer takımlar da ödeme alacak. 200 bin dolar tutarındaki ödül havuzuna ek olarak, PCS3 takımları küresel oyun için satışların %25 oranındaki gelirinin de Avrupa ve diğer bölgelere dağıtıldığı Pick’Em Challenge’ın da faydasını görecekler.

Büyük Finaller takımların birbiriyle karşı karşıya geldiği ve 24’ten fazla maçın oynandığı üç hafta sonu boyunca sürdü. İlk dört maç günü üç takımın üstünlüğü ile geçti, tarafları birbirinden sadece 10 puan fark ile erken öne çıkanlar Northern Lights, Tornado Energy ve Digital Athletics takımları oldu.

Northern Lights ve Digital Athletics’in 5. günde ilk iki maçı almasıyla bu üç takım tempoyu korudu ve PUBG Esports’un ağır topları FaZe Clan ve Natus Vincere’in her biri bir maç kazandı. Günün en çok akılda kalan maçlarından biri Digital Athletics’ten CodeMarco’nun rakiplerine karşı 9 skor almasıydı.



Türk Takımı Digital Athletics Üçüncü Bitirdi

Northern Lights ve Digital Athletics, PCS3 Avrupa unvanı için hak iddia ederken altıncı günde heyecan devam etti. Northern Lights günün ilk galibiyetini aldı, ancak ikinci maçın başlarında elendi. Bu, Digital Athletics'in bir kez daha baskıyı artırmasına, ikinci maçı kazanmasına ve mücadele süresince 7 skor almasına izin verdi. Team Liquid, günün üçüncü maçında etkileyici bir galibiyet elde etti. Team Liquid, turnuvanın son maçını kazandı ve Digital Athletics'in üzerine çıkarak ikinci sırayı aldı, ancak şampiyonluğu garantilemek için yeterli olmadı. Northern Lights, PCS3 Avrupa boyunca sürekli olarak rakiplerini geride bıraktıktan ve mükemmel bir kapanışla hafta sonunu geçirdikten sonra hak ettikleri şampiyon koltuğuna oturdu.

Bununla birlikte 2020’nin dört PCS turnuvası tamamlanmış oldu ve oyuncular artık Güney Kore’de 3.5 milyon dolar ödül havuzuyla gerçekleşecek olan PUBG Global Invitational’ı bekliyor.









