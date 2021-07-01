PC’de yeni bir futbol tecrübesine hazır ol!

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EA SPORTS FIFA Online 4 Electronic Arts tarafından PC için geliştirilen oynaması ücretsiz bir çok oyunculu oyundur. Oyunseverler, Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dâhil 30’dan fazla uluslararası ligde yer alan 600’den fazla takım ve 17.000’in üzerinde oyuncu arasından seçimlerini yaparak kendi kadrolarını kurabilirler.

Tüm oyuncular, resmî 1v1 Maçlarına, Lig Maçlarına, arkadaşlarıyla oynayabilecekleri Özel Maçlara ve değişik stratejiler kurulabilen ve takım özelleştirmeleri yapılabilen Antrenör Modu’na oyun çıktığı gibi erişim sağlayabilecekler.



Bu sonbaharda Türk kullanıcılar da EA SPORTS FIFA Online 4 oyuncu topluluğunun bir parçası olabilecekler. Türk oyuncular için yerelleştirilen ve tamamen Türkçeye çevrilen FIFA Online 4, fo4tr.101xp.com adresinden ücretsiz (oyun içi satın alımlar içerir) bir şekilde indirilmeye sunulacak. Türkiye’de yer alan özel sunucular, mükemmel optimizasyon ve PC için düzenlenen değiştirilebilir kontroller sayesinde neredeyse tüm oyuncular sorunsuz ve rahat bir oyun deneyimi yaşayabilecek.

Sesleriyle oyuna katkıda bulunan spikerin ve yorumcunun kim olduğu çok yakında duyurulacak. Oyun için şu ana kadar 300 saati bulan seslendirme yapıldı. Futbolseverlerin alışık olduğu spikerlik ve yorumculuk sayesinde oyuncular gerçek bir futbol maçındaymış gibi hissedecek.



Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı duyuru fragmanını izlemek için buraya tıkla: https://youtu.be/J4wM2EckoF4

Özel ödüller kazanmak, oyun haberlerini takip etmek ve resmî yarışmalarda yer almak için tüm oyuncuların EA SPORTS FIFA Online 4 resmî internet sitesi fo4tr.101xp.com adresine kaydolmalarını öneriyoruz.

Değerli ögeler içeren Kulüp Paketleri de şu anda sitemizde özel bir fiyattan satılmakta. Bu ögeler arasında kaliteli oyuncular, haftalık VIP erişimi ve milyonlarca oyun içi para da yer alıyor!



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