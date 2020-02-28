PC oyunları, mobil ve konsol oyunlarını geride bıraktı

Türkiye’de oyun severler Ocak ayında en çok PC oyunlarına ilgi gösterdi. Buna göre oyun severlerin yaptığı harcamaların yüzde 55’i bilgisayar oyunlarına, yüzde 40’ı mobil oyunlara, yüzde 5’i ise konsol oyunlarına ayrıldı. Oranları değerlendiren Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “2019’un son aylarında mobilin yükselişe geçtiğini görmüştük. 2020’nin ilk ayında ise PC tekrar birinci oldu. Aralık ayında mobil %50, PC %44, konsol ise %6 orana sahipti. PC’nin yüzde 11 büyürken mobilin yüzde 10 küçüldüğünü gördük” şeklinde konuştu.

Ocak 2020’de en çok harcama yapılan oyunlar

Oyunfor.com verilerine göre Ocak ayında Türkiye’de oyun severlerin en çok harcama yaptığı oyunlar aşağıdaki şekilde listeleniyor.

1. PUBG Mobile (Mobil)

2. FIFA 2020 (PC)

3. League of Legends (PC)

4. Lords Mobile (Mobil)

5. World of Warcraft (PC)

6. Roblox (PC)

7. PUBG (PC)

8. Call of Duty (Mobile)

9. PES 2020 (PC)

10. FM 2020 (PC)

11. Knight Online (PC)

12. Metin 2 (PC)

13. Zula (PC)

14. Travian (PC)

15. Blade and Soul (PC)