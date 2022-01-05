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PC oyun sektörü 2021'de 37 milyar dolara dayandı

#Casper#Oyun#Teknoloji
PC oyun sektörü 2021de 37 milyar dolara dayandı

Teknoloji, oyun dünyası ve bilgisayarlar öyle bir noktaya geldi ki, artık tam olarak birbirlerinden ayırt edilemiyor. Sağlıktan eğlenceye, eğitimden bankacılığa kadar her şeyin teknolojiyle iç içe olduğu bir yılı daha geride bırakırken, bu kapsamda Casper da 2021 yılının en göz önüne çıkan teknolojik gelişmelerini paylaştı.

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Teknolojinin geldiği son nokta her alanda heyecan verici. Artık teknoloji basitçe tanımlanamıyor ve bilgisayarlar, donanımlar ve işlemciler daha da fazla gelişme gösteriyor. Eğlenceyi ve ona ulaşmadaki araçları birçok açıdan etkileyen ilerlemeler ve oyun dünyasındaki son güncellemeler de 2021 yılına damga vurdu. Öyle ki eğlencenin yeni hali video oyunları PC platformunda 36,7 milyar dolara ulaştı, Intel 12. Nesil işlemcisini tanıttı, Android 12 kullanıma sunuldu. 

 

BİLGİSAYAR OYUNLARI GAMİNG SEKTÖRÜNÜN %20’SİNİ OLUŞTURDU 

Teknolojinin gelişmesi tabii ki gaming sektörünün de her geçen gün büyümesine yardımcı oluyor. Öyle ki yayınlanan bir rapora göre, 2021 yılında küresel oyun sektörü 180,3 milyar dolara ulaşarak geçen seneye göre %1,4’lük bir artış gösterdi. Bu artışın 36,7 milyar dolarla %20’lik kısmı bilgisayar oyunlarından geldi. Bilgisayar oyunlarının tüketiminin artışındaki ana neden olarak gelişmiş güç ve performans sunan oyun bilgisayarlarının son yıllardaki gelişimi görülüyor. Ayrıca gaming sektörünün büyümesinde mobil oyun endüstrisinin de %52 ile payı büyük oldu. Aynı rapora göre, oyun gelirlerinin yanı sıra oyuncu sayısında da yıllık bir büyüme görüldü. Oyuncu sayısındaki artış 2021’de yıl boyu devam ederek %5,33’lük bir artışla 3 milyar oyuncuya ulaştı. 

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2021’DE SÜRÜM GÜNCELLEMELERİ İLGİ ÇEKTİ 

2021 yılında çok fazla geliştirme ve teknolojik yenilik görüldü ancak bazıları dünya çapında ses getirdi. 5 Ekim’de Windows 11 piyasaya sürüldü. Yeni sürümde öncekinden farklı birçok yeni özellik eklendi ve tasarımda büyük değişiklikler yaşandı. Intel 12. nesil yeni işlemcisini çıkardı ve bu yeni nesil çip, bir CPU neslinden beklenen performans iyileştirmelerini barındırıyor ve hibrit bir yapıya sahip ilk yuvalı CPU olduğu görülüyor. 4 Ekim’de ise Android 12 kullanıma sunuldu ve Google bunu “Android tarihinin en büyük tasarım değişikliği” olarak tanımladı. Bunların dışında küresel boyutta yaşanan pandemiden dolayı 2021 yılında ekran kartı stoklarında da sıkıntılar yaşandı ve büyük bir krize sebep oldu.

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