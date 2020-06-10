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Teknoloji
Haber Giriş: 10.06.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Payguru, TPAY MOBILE tarafından satın alınıyor

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Payguru, TPAY MOBILE tarafından satın alınıyor
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2015 yılında kurulan ve işyerlerine Mobil Ödeme, Nakit Ödeme ve Banka Havalesi hizmetleri sunan ödeme platformu Payguru, Ortadoğu ve Afrika'daki yatırımlarıyla dikkat çeken mobil ödeme şirketi TPAY MOBILE tarafından satın alınıyor. TPAY MOBILE'ın büyük çoğunluğu ise Afrika odaklı bir özel sermaye şirketi olan Londra merkezli Helios Investment Partners'a ait.

Müşterilerine, mobil operatörlerle yapmış olduğu entegrasyonlar üzerinden mobil ödeme hizmeti, benzer şekilde bankalarla yapmış olduğu entegrasyonlar üzerinden ise ATM/nakit ödeme ve banka transfer hizmeti gibi bir dizi ödeme seçeneği sunan yeni nesil ödeme platformu Payguru, Ortadoğu ve Afrika'nın (MEA) mobil ödeme sağlayıcısı ve Helios Investment Partners portföy şirketi olan TPAY MOBILE (www.tpaymobile.com) tarafından satın alınmak üzere bir anlaşmaya giriyor. Bu yatırımla her iki şirket, son kullanıcılara ve üye iş yerlerine avantaj sağlayan farklı ödeme çözümlerini ve platformlarını daha da zenginleştirerek, çok daha geniş bir coğrafyada bütünleşik olarak sunmayı amaçlıyor. Satış işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Rekabet Kurumu'nun onayının ardından resmi olarak tamamlanacak.

Ortadoğu ve Afrika'nın (MEA) önde gelen ödeme çözüm sağlayıcısı olan TPAY MOBILE, üye iş yerlerinin tek bir entegrasyon yoluyla 580 milyondan fazla tüketiciden mobil ödeme veya dijital cüzdan uygulamaları aracılığıyla ödeme kabul etmesini sağlıyor. Mobil ödeme, Ortadoğu ve Afrika'da çoğunluğu banka hesabına sahip olmayan nüfusun yüzde 50'sinden fazlası tarafından kullanılan önemli bir ödeme yöntemi ve TPAY MOBILE, üye işyerlerinin, 24 ülkede bu yöntemi veya dijital cüzdan uygulamalarını kullanan müşterilere ulaşmalarını, son kullanıcılar tarafından satın alınan ürün ve hizmetlerin bedellerinin son kullanıcıların mobil operatör faturaları veya dijital cüzdanlarında bulunan fonlar aracılığıyla tahsil edilmesini sağlıyor.

Satın alım işlemi mevzuat onaylarından geçecek. Satın alımın ardından Payguru'nun yönetiminde ve operasyonlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Payguru Yönetim Kurulu Işık Uman ve Payguru Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ergüney, birleşmeden sonra oluşacak bölgesel pozisyonlarda görev alacak.

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