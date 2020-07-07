PayCore ile Global Payments arasında önemli iş birliği

PayCore, Orta Avrupa'nın lider ödeme şirketi Global Payments s.r.o. ile SoftPOS çözümünün satışına yönelik bir anlaşma imzaladı. Global Payments, “PayCore SoftPOS” çözümü sayesinde üye işyerlerinin dijital ödeme kabul süreçleri alanında büyüyecek.

PayCore’un SoftPOS çözümü, NFC destekli Android akıllı telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Bu çözüm sayesinde üye işyerleri temassız kartlar, mobil cüzdanlar ve giyilebilir cihazlardan miktar ne olursa olsun kendi kişisel mobil cihazları ile ödeme kabul edebiliyor. Çözüm sayesinde, belirli bir miktarı aşan ödemeler PIN kullanılarak güvenli bir şekilde yapılabiliyor.

SoftPOS çözümünün ödeme teknolojileri alanında bir devrim niteliği taşıdığını belirten PayCore CEO’su Turgut Güney, “SoftPOS çözümümüz, temassız ödemelerin giderek önem kazandığı günümüzde, akıllı telefonların ve tabletlerin birer POS cihazına dönüşmesini sağlayarak temassız ödemelerin yaygınlaşmasına büyük bir katkıda bulunuyor.” dedi.

Global Payments olarak ödeme teknolojileri alanında farklı bir model oluşturduklarını belirten Global Payments s.r.o. Yönetici Direktörü Igor Žganjer sözlerine şöyle devam etti: “PayCore ile iş birliğimiz, üye işyerlerinin Android telefonlarda ve tabletlerde ödeme kabul etmelerine olanak tanıyarak işlemlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlıyor.”

Başlangıçta Çekya, Slovakya, Romanya ve Avusturya’da kullanımına başlanacak çözümün, Global Payments’ın faaliyet gösterdiği Malta, Macaristan ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.