Paycell ve Getir'den iş birliği

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü müşterilerine destek için Turkcell ve mobil alışveriş uygulaması Getir, bir iş birliğine imza attı.

Getir’in hizmet verdiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de geçerli olan proje çerçevesinde, 65 yaş ve üstü Turkcell’liler bundan böyle Paycell’in 0850 622 60 60 numaralı çağrı merkezini arayarak yumurtadan deterjana, peynirden suya, makarnadan tuvalet kağıdına kadar 1400’ün üzerinde ürün için sipariş verebilecek.

Sipariş tutarı ise Paycell’in mobil ödeme servisi sayesinde Turkcell faturalarına yansıtılacak. Siparişler Getir kuryeleri aracılığıyla belirtilen adreslere teslim edilecek.

Turkcell ve Getir’in teknolojik altyapılarını birleştirmesiyle mobil uygulama, teknoloji ve kart kullanım alışkanlıkları düşük olan 65 yaş ve üstü grup, temel gıda ve temizlik maddesi alışverişlerini nakit paraya veya kredi kartına dokunmadan yapabilecek.

Faturasız hat müşterileri de faydalanabilecek

Uygulamadan faturalı hat müşterilerinin yanı sıra faturasız hat müşterileri de yararlanabilecek. Bakiyelerinde bulunan miktar kadar sipariş verebilecek olan faturasız müşteriler dilerlerse yine Paycell üzerinden kendi hatlarına yakınlarından bakiye yükleyebilecek.