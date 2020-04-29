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Teknoloji
Haber Giriş: 29.04.2020 - 05:21,Son Güncelleme:

Paycell ve Getir'den iş birliği

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Paycell ve Getir'den iş birliği
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Turkcell sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü müşterilerinin temel gıda ve temizlik maddesi alışverişlerini bir telefonla yapabilmeleri için mobil alışveriş uygulaması Getir ile iş birliği yaptı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü müşterilerine destek için Turkcell ve mobil alışveriş uygulaması Getir, bir iş birliğine imza attı.

Getir’in hizmet verdiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de geçerli olan proje çerçevesinde, 65 yaş ve üstü Turkcell’liler bundan böyle Paycell’in 0850 622 60 60 numaralı çağrı merkezini arayarak yumurtadan deterjana, peynirden suya, makarnadan tuvalet kağıdına kadar 1400’ün üzerinde ürün için sipariş verebilecek.

Sipariş tutarı ise Paycell’in mobil ödeme servisi sayesinde Turkcell faturalarına yansıtılacak. Siparişler Getir kuryeleri aracılığıyla belirtilen adreslere teslim edilecek.

Turkcell ve Getir’in teknolojik altyapılarını birleştirmesiyle mobil uygulama, teknoloji ve kart kullanım alışkanlıkları düşük olan 65 yaş ve üstü grup, temel gıda ve temizlik maddesi alışverişlerini nakit paraya veya kredi kartına dokunmadan yapabilecek.

Faturasız hat müşterileri de faydalanabilecek

Uygulamadan faturalı hat müşterilerinin yanı sıra faturasız hat müşterileri de yararlanabilecek. Bakiyelerinde bulunan miktar kadar sipariş verebilecek olan faturasız müşteriler dilerlerse yine Paycell üzerinden kendi hatlarına yakınlarından bakiye yükleyebilecek.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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