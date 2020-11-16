Parmak izi teknolojisi 50 yıllık firariyi ele verdi

ABD'de 1968 yılında suikaste uğrayan Martin Luther Kingin ardından çıkan olaylar sırasında Mary Amployu kasten öldürmekten çarptırıldığı ömür boyu hapis cezası verilen Leonard Rayne Moses firar ettiği cezaevinden 1971 yılında kaçtı.Moses, 50 yıl sonra yeni parmak izi teknolojisi sayesinde bulunarak FBI tarafından yakalandı.



YENİ TEKNOLOJİ PARMAK İZİ TARAFINDAN YAKALANDI



Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburgh sorumlu ajanı Michael Christman yaptığı basın toplantısında, yetkililerin FBIın Yeni Nesil Tanımlama sistemi sayesinde Perşembe günü Michigan eyaletinde Mosesı yakalayabildiklerini bildirdi. Yeni nesil sistemin, Mosesın 1968deki parmak izlerini, bu yıl eyaletteki bir gözaltı sırasında alınan parmak izleriyle eşleştirdiği ifade edildi. Christman, Mosesin 12 Kasımda Michigan eyaletinde bulunan Grand Blanc şehrindeki evinde FBI tarafından gözaltına alındığını belirtti. Christman yaptığı açıklamada, FBIın, suç işleyenlerin adaleye teslim edilmesini sağlamak için kullanmaya devam etmesi gereken işte teknolojideki bu yeni gelişmelerdir ifadelerini kullandı.



BÜYÜKANNESİNİN CENAZESİNE KATILDIĞI SIRADA GÖZALTINDAN KAÇTI



Mart 1971de Mosesın davası, ömür boyu hapis cezasına itiraz etmek için Pensilvanya Yüksek Mahkemesine götürüldü. Mosesın avukatları, Mosesın Miranda uyarılarından gönüllü olarak feragat etmesi için çok genç olduğunu savundu. Mahkeme oturumu sonunda, iki yargıç davanın yeni bir duruşma için iade edilmesi gerektiği sonucuna varan karşı görüşlerini sundu. Mahkeme zaferine rağmen Mosesın, 1 Haziran 1971de büyükannesinin Pittsburghdaki cenazesine katıldığı sırada gözaltından kaçtığı ifade edildi.



MİRANDA UYARISI



Miranda uyarısı, polis tarafından gözaltında tutulan (veya gözaltında sorgulanan) şüphelilere sessiz kalma hakları konusunda tavsiyede bulunan geleneksel olarak verilen bir bildirim türü olarak biliniyor.



