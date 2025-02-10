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Paris'te karar verildi... Avrupa yapay zekada dünya lideri olacak

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#Paris#Yapay Zeka#Avrupa
Pariste karar verildi... Avrupa yapay zekada dünya lideri olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 17:25

Avrupa'yı yapay zeka alanında "dünya lideri" yapmak için 60'tan fazla firma koalisyon kurdu.

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Avrupa'da 60'tan fazla firma, kıtayı yapay zeka alanında "dünya lideri" konumuna getirmek amacıyla koalisyon kurdu.

Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında başkent Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi devam ediyor.

Le Monde gazetesinin haberine göre, zirve vesilesiyle 60'tan fazla firma, Avrupa'yı yapay zeka alanında "dünya lideri" yapmak hedefiyle bir koalisyon kurduklarını açıkladı.

Aralarında, Airbus ve Mistral AI gibi Avrupalı şirketlerin yer aldığı koalisyona "Avrupa Birliği Yapay Zeka Şampiyonları Girişimi" adı verildi.

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Koalisyon ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zeka alanındaki düzenlemelerini de kolaylaştırmak istiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zirve dolayısıyla bu akşam Elysee Sarayı'nda Avrupalı liderleri ağırlayacağı bir yemekte koalisyonun tanıtılması bekleniyor.

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Yarın sona erecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne çok sayıda devlet başkanı, bakan ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden temsilciler katılıyor.

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#Paris#Yapay Zeka#Avrupa

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