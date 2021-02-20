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Paribu nedir, çöktü mü? Paribu'dan resmi açıklama!
Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi olan Paribu, erişim sorunuyla gündeme geldi. Sosyal medyaya da konu olan Paripu’nun neden açılmadığı merak ediliyordu. Paribu, yaşanan erişim sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Paribu nedir, çöktü mü?
Erişim sorunuyla alakaları olarak açıklama yapan Paribu yetkilileri, servis sağlayıcı kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini bildirdiler.
Paribu mobil uygulamasına erişimde emir ve işlem yoğunluğu kaynaklı aksaklıklar yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz aksaklığı en kısa sürede gidermek üzere çalışmaktadır.