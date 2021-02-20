Paribu nedir, çöktü mü? Paribu'dan resmi açıklama!

Erişim sorunuyla alakaları olarak açıklama yapan Paribu yetkilileri, servis sağlayıcı kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini bildirdiler.

Paribu mobil uygulamasına erişimde emir ve işlem yoğunluğu kaynaklı aksaklıklar yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz aksaklığı en kısa sürede gidermek üzere çalışmaktadır.