Paribu hacklendi iddiası! Açıklama geldi

Paribu hacklendi iddialarına karşın sessiz kalmayan kripto para borsası, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Paribu mobil uygulamasında ve web sitesinde kısa süreli bir kesinti yaşanmış, teknik ekibimizin müdahalesiyle aksaklık hızlı şekilde çözülmüştür. Gerçeği yansıtmayan, asılsız sosyal medya paylaşımlarına ve haberlere itibar edilmemelidir."

"Paribu mobil uygulaması ve web sitesi aktiftir. Paribu’nun sistem durumunu anlık olarak bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz."