Pardus ETA, 100 binin üzerinde etkileşimli tahtada kullanılacak

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından etkileşimli tahtalar için geliştirilen Pardus ETA işletim sistemi; MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen 28 bin Arçelik etkileşimli tahtada daha kullanıma sunuluyor.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Arçelik ile 19 Mart 2021 tarihinde etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki derslik, laboratuvar ve atölyelerde öğrenci, öğretmen ile idarecilerin Pardus ETA yüklü etkileşimli tahtalardan faydalanmaları mümkün olacak. Fatih Projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulacak 28.000 adet etkileşimli tahta daha Pardus ETA kullanılacak.



Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Yazılım geliştirme ve Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında, aralarında Pardus ETA’nın de bulunduğu çeşitli yazılım geliştirmeleri yapılmaya devam ediliyor. TÜBİTAK ULAKBİM ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün işbirliği neticesinde geliştirilen Pardus ETA 19 sürümü, yeni temin edilen etkileşimli tahtalarla birlikte, ülke genelindeki 100 bin etkileşimli tahtada kullanılıyor olacak.

Pardus ETA ile sınıf içinde etkileşimli eğitim

Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi (ETAP), TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki Pardus ekibi tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilerek, Pardus İşletim Sistemi üzerine inşa edildi. ETAP, gönüllü MEB öğretmenlerinin geri bildirimleriyle iyileştirilmeye ve sınıf içi etkileşimi artırarak eğitime katkı sağlamaya devam ediyor.



Pardus ETA üzerinde uygulamalar, Pardus Mağaza kullanılarak kolaylıkla kuruluyor. Pardus ETA, USB anahtar ile EBA’da parolasız oturum açmayı olanaklı kılıyor. Pardus ETA Panel üzerinden erişilen Ekran Karartma özelliği sayesinde ekranın belirli bir kısmı veya tamamı karartılarak tüm dikkat istenilen bilgiye ya da öğretmen üzerine çekilebiliyor. Pardus ETA için geliştirilmiş dokunma eylemleri sayesinde kullanıcılar etkileşimli tahtaların dokunmatik yüzeylerinden en etkin şekilde faydalanabiliyor. Pardus ETA, aynı anda birden fazla tahtada çalışma olanağı sunarak, öğretmenlerin etkileşimli tahtalardan en verimli şekilde faydalanabilmelerini sağlıyor.