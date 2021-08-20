Pardus 21 geliyor: İşte gelen yenilikler

Felsefesini Debian GNU/Linux’un özgürlükçü ve açık kaynaktan yana yaklaşımından devralan Pardus 21, bugüne dek yayınlanan en iddialı Pardus sürümlerinden biri...

Pardus için yapılan geliştirme ve iyileştirmeleri içeren en son kararlı Xfce 4.16 masaüstü ortamı, Pardus 21 ile öntanımlı olarak geliyor. Yeni simge setleri ve renk paletleri ile daha çekici bir görünüme kavuşan Xfce masaüstü ortamı, son derece düşük bir donanım ihtiyacına sahip. Bir başka deyişle, Pardus 21 ile eski bilgisayarlarınızı hayata döndürebilirsiniz.

Pardus 21 ile desteklenen bir diğer masaüstü ortamı olan Gnome ise, 3 serisinin en kararlı ve güncel sürümü olan 3.38 sürümünü kullanıyor. Parmak izi okuyucu desteği, ebeveyn içerik kontrolü, kolaylaştırılmış kablosuz internet paylaşımı gibi pek çok yeni özellik, Pardus 21 kullanıcılarını Gnome masaüstü deneyiminde bekliyor.

Pardus 21 daha güncel

Linux çekirdeğinin 5 yıl boyunca desteklenecek olan 5.10 LTS sürümünü kullanan Pardus 21, kurumsal kullanıcıların talep ettiği ”Uzun Süreli Destek” ihtiyacını “çekirdek seviyesinde” karşılayan bir altyapıya sahip. 2026 yılının sonuna dek her türlü güvenlik güncellemesini alacak olan Linux çekirdeğinin 5.10 LTS sürümü, üst seviye kararlılık ve güvenilirliğe sahip olacak.



Pardus 21, çekirdek teknolojilerindeki yeniliklerin yanı sıra uygulama/paket depolarında da birçok güncellemeyi içeriyor:

Linux çekirdeği 5.10 LTS (Uzun Süreli Destek) sürümü

LibreOffice 7.0 (Ofis yazılımları seti)

Apache 2.4.48

BIND DNS Server 9.16

Calligra ofis yazılımları paketi 3.2

Cryptsetup 2.3

Emacs 27.1

Gimp 2.10.22 (Profesyonel grafik düzenleyici)

GnuPG 2.2.20 (Şifreleme aracı)

Inkscape 1.0.2 (vektörel çizim uygulaması)

PHP 7.4

PostgreSQL 13

Python 3, 3.9.1

Samba 4.13 (Ağ ve çevresel birim erişim/yönetim aracı)

Neden Pardus 21?

Herkesin kolayca kurup kullanabileceği, Linux tabanlı bir dağıtım/işletim sistemi olan Pardus 21, kullanıcıya bir işletim sistemiyle yapılabilecek her şeyi sunuyor. Hızlı, güvenli ve kararlı altyapısı ile Pardus 21, kullanıcılar için özgür yazılımın kapılarını ardına kadar açıyor.

Pardus 21, bilgisayar teknolojileri hakkında temel bilgiye sahip, kişisel bilgisayarlarını klasik ihtiyaçları için kullanabilen ve yapmak istedikleri için hangi uygulama ya da donanımı kullanacağını seçebilen “bilişim okur yazarı” herkesi hedefliyor. Pardus 21 kullanmak için kullanıcının bir sistemin arka planının nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olması gerekmiyor; sadece ihtiyacına yönelik uygulamayı bulabilmesi yetiyor.

Pardus 21 daha kolay

Pardus 21’in kurulumundan sonra kullanıcıyı karşılayan “Hoşgeldiniz” programı, kurulum sonrası kullanıcının ilk ayarlarında ona yardımcı oluyor. Kullanıcı, “Hoşgeldiniz” ile masaüstünü yapılandırabiliyor, duvar kağıdı ve renk temasını seçebiliyor, masaüstündeki simgelerin büyüklüğünü ayarlayabiliyor.

Kullanıcının bilgisayarını daha kolay kullanmasını ve yönetmesini amaçlayan çok sayıda araçla donatılan Pardus 21 ile yeni uygulamalara ulaşmak da artık daha kolay. Yeni sürümle birlikte Pardus Mağaza yerini daha işlevsel olan Pardus Yazılım Merkezi’ne bırakıyor.

Pardus Yazılım Merkezi, paket depolarında bulunan binlerce yazılımın tek bir tıkla bilgisayara kurulabilmesi olanağını sunuyor. Bu yazılımlar, hiçbir ayar yapmadan ve uğraşmadan, tek tuşla bilgisayara yüklenebiliyor. Pardus Yazılım Merkezi’nde kullanıcılar benzer işi yapan çok sayıda alternatif arasından uygulamaları indirilme sayısına ya da diğer kullanıcıların verdiği puanlara göre seçebiliyorlar.

Pardus 21’in kullanıcılarını en çok etkileyecek özelliklerden biri de hiç kuşkusuz, “sürücüsüz yazıcı ve tarayıcı” dönemini başlatması. Marka ve üretici bağımsız yeni bir özellik olan AirPrint ve AirScan sayesinde, Pardus 21 kullanıcıları özellikle son 5 yıl içerisinde üretilmiş binlerce farklı model yazıcı ve tarayıcıyı “sürücü derdi” olmaksızın kullanabilecekler.

Pardus 21 daha hızlı

Pardus 21 ile gelen en ilginç yeniliklerden biri de, exFAT dosya sistemi desteğinin gelmesi. FAT32'nin geliştirilmiş sürümü olarak kabul edilen exFAT, boyut sınırlarına takılmıyor ve 4GB'tan büyük dosyalar ile 32GB'dan büyük disk bölümlerine olanak sağlıyor. ExFAT dosya sistemi, özellikle 4K videoların ihtiyaç duyduğu yüksek depolama kapasitesi ile daha fazla transfer hızı gerektiren yeni nesil USB sürücüler ve SD kartlarda kullanılıyor.

Windows ve Mac platformlarında da kullanılan exFAT dosya sistemi, birbirinden farklı işletim sistemlerinin bir arada kullanıldığı melez (hibrit) ağlarda “birlikte çalışabilme” olanaklarını genişletiyor.

Pardus 21 kurulum medyasında bir masaüstü kullanıcısının gereksinim duyacağı her türlü yazılım bulunuyor. İnternet araçları, ofis paketi, her tür görsel, müzik, film için oynatıcı ve düzenleyiciler, yüzlerce oyun ve daha birçok şey...

Dünyanın en çok tercih edilen özgür ofis paketi LibreOffice, profesyonel grafik düzenleyicisi Gimp, Mozilla Firefox ve Google Chrome/Chromium web tarayıcıları, çok sayıda müzik ve video oynatıcısı da Pardus 21 ile beraber geliyor.

Pardus 21’in duyurulmasının peşi sıra Türkiye'deki sadece Pardus değil, tüm açık kaynak kullanıcılarının deneyimini geliştirmek ve karşılaştığı sorunlarda yardım almak için uğrayabileceği yeni bir topluluk portalı da yayına girecek.

Pardus kullanıcıları, bu yeni portalda Pardus ile ilgili kılavuz belgeleri, paket tanıtımı ve oyun incelemelerini okuyabilecek, forum bölümü üzerinden topluluk yöneticileri ve geliştiricilere soru sorabilecek. Bu yeni portalda, uygulama ve yazılım geliştiricilere yönelik pek çok özel içerik ve eğitim de yer alacak.