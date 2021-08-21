Parantez İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Süslü , Kare Ve Düz Parantez Yapımı

Özellikle matematik, Türkçe ve bilişim gibi derslerde parantez işaretlerinden faydalanır. Parantez işaretleri kullanılacakları yere göre değişik şekillerde olabilmektedir. Bu nedenle pek çok kişi bu işaretlerin nasıl kullanıldığını merak etmektedir.

Parantez İşareti Nasıl Yapılır?

Parantez işaretleri kullanılacakları yere göre farklı şekillerde olmaktadır. Bunların her birinin klavye üzerinden yapımı farklı olmaktadır.

Shift ve 8 tuşlarına aynı anda basıldığı zaman ( parantezi elde edilir.

Shift ve 9 tuşlarına aynı anda basıldığı zaman ) parantezi elde edilmektedir.

Alt Gr ile 7 tuşuna aynı anda basıldığında { küme işareti elde edilmektedir.

Alt Gr ile 0 tuşlarına aynı anda basıldığı zaman } küme işareti elde edilmektedir.

Alt Gr ve 8 tuşuna aynı anda basıldığı zaman [ köşeli parantezi elde edilir.

Alt Gr ile 9 tuşuna aynı anda basıldığı zaman ] köşeli parantezi elde edilmektedir.

Normal bir klavye üzerinde bu işaretleri bu kombinasyonları kullanarak yapmak mümkündür. Ancak her klavyede bu simgeler aynı tuş kombinasyonları ile yapılmayabilir.

Klavye ile Süslü, Kare ve Düz Parantez Yapımı Nasıldır?

Shift ile aynı anda 8 ya da 9 tuşlarına basılarak yay parantez yapılır. Bu parantez çeşididir; alıntılarda, kodlama yaparken, aynı anlamdaki ifadelerde, cümlede ek bir bilgi verirken kullanılabilmektedir.

Küme işareti yaparken Alt Gr tuşu ile 7 ve 0 rakamları kullanılmaktadır. Bu işaretler C+ isimli programlarda sıklıkla kullanılır. Bunun yanında küme elemanlarının belirtilmesinde CSS kodlarda işlev kazanmak amacı ile kullanılır.

Köşeli parantez yapabilmek için Alt GR ile 8 ve 9 rakamları kullanılır. Bu sembol parantez işareti yerine kullanılabilir. Künyelerdeki ayrıntıların yazılması için kullanılır.