Paper Mario: The Origami King, Nintendo Switch'e geliyor

Origami Krallığı'nın hükümdarı olduğunu iddia eden Kral Olly, tüm dünyayı katlama planını açığa çıkarmak için devasa bir plan yaptı. Kağıt üzerinde oldukça tehlikeli görünüyor, bu yüzden günü kurtarmak için birine ihtiyaç var! Paper Mario: The Origami King’de Mario, şimdiye kadarki en heyecan verici zorluklarından biriyle karşı karşıya. Her şey daha da kötüleşti ve Kral Olly, Prenses Peach’in Kalesi'ni dev, renkli flamalar ile bağladı ve uzak bir dağa taşıdı. Bowser'ın yardakçılarını Katlanmış Askerlere bile dönüştürdü ve onları hain davasına dahil etti.



Neyse ki, Mario zaferi sağlamak için emrinde bir dizi yeni araçla donatıldı. 1000 Fold Arms adı verilen yeni bir yetenek, oyuncuların yeni yerleri uzatarak ve çekerek, soyup ve açarak manzarayla etkileşime girmesini sağlayarak bulmacaları çözmenize ve beklenmedik sürprizleri ortaya çıkarmanıza yardımcı oluyor. Yol boyunca, oyuncular King Olly’nin iyi huylu kız kardeşi Olivia gibi eski ve yeni müttefiklerin yardımını alacaklar. Bowser bile henüz Kral Olly’nin kaprislerine katlanmadı ve Mario açık kollarıyla bulabileceği tüm yardımı kabul edecek.



Paper Mario: The Origami King, oyuncuların dağınık düşmanları sıralamak ve hasarı en üst düzeye çıkarmak için bulmaca çözme becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan yeni bir halka tabanlı savaş sistemi sunuyor. Düşmanlar kağıttan yapılmış olsa da, bu dinamik, sıra tabanlı savaşlar sabit olmaktan uzak. Bu kurnaz düşmanların işlerini yapmak için keskin bir zeka gerekiyor.