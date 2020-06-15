Paper Mario: The Origami King nasıl olacak?

Kral Olly, 17 Temmuz’da Nintendo Switch’e özel çıkacak Paper Mario: The Origami King’de dünyayı katlamak için yaptığı hilekar komplosu ile Peach’in şatosunu taşıdı. Neyse ki, Mario’nun güçlü kağıt tekniklerini kullanma yeteneği bu planlara bir kırışıklık getirecek. Mario, şatoyu bağlayan büyük flamaları çözme yolculuğunda, sürprizlerle dolu geniş bölgelerden geçecek. Yeraltı kanalizasyonlarını, şiddetli akıntıları, eski bir harabeyi, ninja dolu bir konağı ve canlı bir çöl vahasını ziyaret edecek.

Tuhaf karakterlerden oluşan bir kadro, keşfe de ekstra bir boyut katıyor. Hafızasını kaybeden bir Bob-omb, antik tarihin Toad profesörü ve her zaman kolunda bir şey olan Magikoopa Kamek var. Mario, Kral Olly'nin iyi huylu kız kardeşi Olivia ve hatta Bowser'in kendisinden yol boyunca yardım bulacak. Bu olası müttefiklerden bazıları gerektiğinde savaşta yardımcı olabilir.

Paper Mario: The Origami King strateji ve hızlı düşünme gerektiren yeni halka tabanlı savaşlar sunuyor. Mario'nun botlarıyla düşmanları ne zaman durduracağınızı, ne zaman bir çekiçle vuracağınızı ve iyileştirmek veya saldırmak için öğeleri ne zaman stratejik olarak kullanacağınızı belirlemek keskin bir zihin gerektirecek.