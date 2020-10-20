Pantheon Counter (Ct) - Pantheon Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Pantheon olarak bilinen şampiyon çok güçlü ve eşsiz bir savaşçıdır. Savaşın durdurulamayan gücü olarak bilinmektedir. Savaş kahramanı olan Pantheon özellikleri ile birçok yeteneğe sahiptir.

Pantheon Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Pantheon Rakkor halkının yaşadığı Targon Dağı eteklerinde doğmuştur. Dağın zirvesine çıkması ile gördüğü layık ile değerini kanıtlamıştır. Dağlardaki var olan vahşetin dünyadaki hali mertebesine ulaşmış olan Pantheon insanlık dışı bir güç ile özdeşleşmiştir. Bu güç ile bütünleşen Pantheon Targon'un düşmanlarını aramakta ve arkasında birçok ceset bırakmaktadır.

Pantheon'a karşı olan rakiplerin bazıları güçlü bazıları ise zayıftır. Güçlü karakterler ise şunlardır:

- Olaf

- Shen

- Elise

- Valibear

- Darius

- Malphite

Pantheon Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Pantheon'a karşı olan güçlü rakiplerinin karşısında zayıf olan rakipleri de bulunmaktadır. Zayıf olan rakipleri şunlardır:

- Gangplank

- Riven

- Fiora

- Nasus

- Jax

- Gnar

Pantheon Counter iyi Yönleri ve Yetenekleri

Eşsiz bir savaşçı olan Pantheon'un çok büyük yetenekleri bulunmaktadır. Bunlardan biri kalkan korumasıdır. Pantheon 4 defa büyü yaptıktan sonra saldırır. Bir sonraki gelen saldırıyı engeller. Diğer bir yeteneği ise Zeonia Kalkanı olmaktadır. Pantheon bir düşmanın üstüne sıçrar ve kalkanı ile birlikte karşısındaki düşmanı sersemletir. Saldırı bittikten sonra ise kendisini bir sonraki saldırıya karşı savunur.

Pantheon mızrağını bir rakibine karşı fırlatarak ona zarar verebilir. Tüm düşmanlarına zarar vermek için ise önündeki alana 3 hızlı vuruş yapmaktadır. Düşmanın hayati noktalarını fark eder ve kesin bir kritik vuruş yapabilir. Pantheon yeteneklerinden sonuncusu ise gerilip sonra kendisini havaya fırlatmasıdır. Hedefin üzerine sert bir şekilde iniş yapabilir ve bu şekilde bölgede bulunan tüm düşmanlarına zarar verebilir.