Panik Butonu uygulaması herkesin kullanımına açıldı

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs tehdidi ile mücadele kapsamında çalışmalarına hız veren Pronet, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü günlerde güvenlik ihtiyacında olan veya uzaktaki yakınlarına ilişkin endişelerini gidermek isteyenlere destek vermeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Panik Butonu uygulamasını abonelik şartı gözetmeksizin herkesin kullanımına açan Pronet, uygulamaya karşılık herhangi bir ücret de talep etmiyor. Pronet’in Panik Butonu uygulaması, App Store ve Google Play üzerinden cep telefonlarına indirilebiliyor.

Tek bir dokunuşla acil durum sinyali gönderen “Panik Butonu” uygulaması sayesinde herhangi bir acil durum yaşayan ya da sağlık yardımına ihtiyaç duyanlar kısa bir süre içinde önceden belirledikleri yakınlarına haber iletebiliyor. Mobil uygulama, sisteme tanımlanan kişilere SMS ile lokasyon bilgilerini gönderiyor. Eş zamanlı olarak Pronet Alarm Haber Alma Merkezi de devreye giriyor. Ortalama 10 saniye içinde kullanıcı aranıyor ve gerekli durumlarda; canlı operatör, kullanıcı ile yardım ekipleri arasında bağlantı kurarak destek sağlıyor.

Güvenlik konusunda uzun yıllara dayanan deneyimini ve gelişmiş teknolojik altyapısını tüm ülkenin kullanımına açan Pronet, halkın sağlık ve güvenlik endişelerini hafifletmeye yardım etmeye çalışarak ülkece girişilen seferberliğe destek oluyor. Pronet Alarm Haber Alma Merkezi, 7/24 kesintisiz hizmet vererek özellikle bu zor günlerde 65 yaş üstündeki kişiler, acil yardıma ihtiyaç duyabilecek diğer aile büyükleri ve kullanıcılarının her türlü güvenlik ihtiyacına anında yanıt vermeye çalışıyor.