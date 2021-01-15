Pandemide öne çıkan inovatif çözümler

Konuya ilişkin Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, AA muhabirine Kovid-19 salgınının damgasını vurduğu 2020'de teknoparkın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

YTÜ Teknopark'ın Kovid-19'a karşı mücadelede önemli bir inovasyon merkezi haline geldiğini belirten Tanışman, Teknopark bünyesindeki şirketler ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin salgına karşı farklı buluşlara imza attığını aktardı.

Tanışman, şunları kaydetti:

"Bu buluşlardan biri uzaktan otomatik olarak ateş ölçebilen, ölçümlerin kaydını tutabilen, anomali durumunda uyarı veren ve ergonomik boyutta olan ateş ölçer. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Fatma Aydın Akgün ve öğrencileri tarafından geliştirilen bu ateş ölçer evlerden toplu taşımaya, parklardan fabrikalara kadar otomatik olarak, bir kişiye gerek duyulmadan, temassız ateş ölçümü yapıyor. Bir başka çalışma, Yıldız Kuluçka firmasının Durak Nano Bio Teknoloji ile etken maddesi alkol olmayan tamamen doğal ve etkili bir el dezenfektanı oldu. Bu dezenfektan halk arasında yoğurt asidi olarak da bilinen laktik asit ile karanfil, kekik, okaliptüs, çay ağacı, aloe vera gibi bazı esansiyal bitki yağlarının karışımından oluşuyor."

Gıda güvenliğinden mesafe ölçen cihazlara yeni buluşlar

Tanışman, Yıldız Kuluçka Merkezi bünyesinde yer alan gıda teknoloji şirketi Hyggefoods’un üzerinde çalıştığı antiviral yenilebilir kaplama sıvısının gıda güvenliği konusunda önemli bir boşluğu doldurduğuna değinerek, "Çünkü bu sıvı ile kaplanan meyve ve sebzeler virüsün doğrudan tüketiciye ulaşmasını engellemeyi amaçlıyor. Kısacası bu proje ile dünyada ilk defa koronavirüsü taşımadığı kanıtlanan özel etiketli meyve ve sebze ürünleri oluşturulabilecek. Bu şekilde yetiştirilen yerli meyve ve sebzenin katma değeri yüksek şekilde ihraç edilmesine de olanak sağlaması bekleniyor." diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyetlerini sürdüren Yıldız Kuluçka firması Ayvos’un geliştirdiği yapay zeka destekli yazılımın koronavirüse geçit vermediğini ifade eden Tanışman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazılımın kameralara entegre edilmesiyle sistem devreye giriyor ve sosyal mesafenin ihlal edildiği, maske kullanılmadığı durumlar tespit edilerek yetkililere bildiriliyor. Termal IP kameralar üzerinden 6 metre mesafeden temassız bir şekilde serbest geçiş sağlayarak anında ateş ölçümü yapabilen bu yazılım, kişi özelinde dezenfektan kullanılıp kullanılmadığını da saptıyor. Yıldız Kuluçka girişimi Medron Teknoloji mühendisleri, Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın desteğiyle koronavirüsle mücadele için yeni bir cihaz geliştirdi.

Fabrika gibi kalabalık iş yerlerinde çalışan personellerin bileklerine taktıkları bu cihaz kişiler arasındaki sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor. Mesafenin geçilmesi durumda cihazın alarmı çalmaya başlıyor. Cihazı kullanan personellerin çalıştıkları alan içerisindeki tüm hareketlerinin takip edilmesine olanak sağlayan bu cihaz, kişilerin nabız bilgisini de ölçüyor. Süreç içerisinde hastalığa yakalanan herhangi bir çalışanın kimlerle etkileşim içerisinde olduğu kolaylıkla bulunabiliyor. Ferge Mühendislik firmamız, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığında yüz siperliği geliştirdi. Bu siperlik buğu yapma, hareket ve görme kısıtlılığı ile sterilize edilememe gibi sorunları ortadan kaldıran bir tasarıma sahip."

2020'de salgın harici yaptıkları çalışmalara da değinen Tanışman, "Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü iş birliği ile yakın zaman önce Yıldızlı Projeler Yarışması’nın online finalini gerçekleştirdik. Bu yıl 1.500’e yakın proje başvurusunun yapıldığı 'Yıldızlı Projeler Yarışması'nda 2 farklı kategoride 6 proje ödüle layık görüldü. Startup kategorisinde ServisSoft &Smart Servis adlı girişimiyle Emre Pehlivanlı birinci olurken, öğrenci kategorisinde ise İdrar Analizi Yapan Bebek Bezi ile Çisem Arslantürk birinci oldu. Dereceye giren proje sahiplerinden birinciye 12 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilirken, Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olan Yıldız Kuluçka Merkezi’nde şirketleşme ve özel ofis, Yıldız Teknik Üniversitesi Prototip Atölyesi’ni kullanım hakkı, mentorluk ve sponsor özel ödülleri gibi farklı ödüller de verildi." ifadelerini kullandı.

Yeni ulaşım stratejileri çalışmaları

Tanışman, yoğunlaşan nüfus nedeniyle şehirlerdeki hareketliliğin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, buna paralel olarak Türkiye’nin yeni ulaşım stratejilerini oluşturmasının bir zorunluluk haline gelmiş durumda olduğunu söyledi.

İşte bu amaçla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nin iş birliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark bünyesinde Mobilty-LAB (Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi) kurulduğunu anlatan Tanışman, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğiyle Mobility-LAB’da ulusal hareketlilik stratejisi ve eylem planı çerçevesinde ortaya çıkabilecek Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarını yaparak projeler üretilmeye başlandı. Mobility LAB’de yeni nesil hareketlilik sistemlerinin sağladığı kazanımların güvence altına alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik teknik ve mühendislik çalışmaları yürüterek, ulusal düzeyde erişilebilirliği artıracak, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmek hedefindeyiz. Yıldız Teknoloji Transfer Ofisimizin koordinatörlüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi, 'Yüksek Saflıkta Kemik Tamamlama Tozu (Kemik Grefti) ve Sistit Solüsyon' ile ilgili teknolojileri, Betatech Medikal Cihazlar Sanayi Mümessillik firmasına 2020 Temmuz ayında gerçekleşen imza töreni ile transfer etti. Bu anlaşma ile devredilen patentlerden Yıldız Teknik Üniversitesi’nin elde edeceği gelirin 2 milyon TL’ye ulaşacağı, firmanın ise bu teknoloji transferine konu ürünlerin satışından 3 yılda 7 milyon TL’ye varan gelir elde edeceği duyurulmuştu. Yakın zamanda aynı proje 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı' kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı."

"Türk girişimlerine yatırım yapmak üzere girişim sermayesi yatırım fonu veya ortaklığı kurmayı hedefliyoruz"

Tanışman, 2021 planları doğrultusunda Türk girişimlerine yatırım yapmak üzere girişim sermayesi yatırım fonu veya ortaklığı kurmayı hedeflediklerini belirterek, teknopark olarak bu konuda çalışmalara başladıklarını, kısa zamanda bahsi geçen bu yapıları kurarak girişimlere yatırım yapmaya başlayacaklarını söyledi.

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ile yapacakları anlaşmaya da değinen Tanışman, "İş birliği ile yürütülen tez çalışmalarının yönlendirilmesi ile firmaların ihtiyaçlarının inovatif çözümler ile karşılanmasına yönelik çok önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ile de ayrı bir iş birliği yaparak Teknoparkımızdaki firmaların kurumsallaşma çalışmalarını destekleyecek bir projeye de imza atacağız." dedi.

Tanışman sözlerine şöyle devam etti:

"Yapacağımız dijital dönüşüm altyapı yatırımları ile 1,2 milyon metrekarelik bir alanda Smart Campus oluşturup, teknopark firmalarımıza büyük bir simülasyon alanı kazandıracağız. Bu alanda insansız kara, hava ve deniz araçlarının simülasyonlarını gerçekleştirebilecekleri büyük bir nesnelerin interneti konusunda laboratuvar ortamı kurmuş olacağız. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında tüm süreçlerimizi yalınlaştırıp, dijitalleşmelerini sağlayıp, katma değerli yeni hizmetleri firmalarımıza sunacağız. Hali hazırda en büyük prototip atölyesine sahibiz ama bunu yaklaşık 5 kat büyütüp, bir inovasyon ve prototip atölyesi olarak fikrini ürüne dönüştürmek isteyen tüm girişimcilerin hizmetine sunacağız.

TBMM’de onaylanma sürecinde olan Teknoloji Geliştirme Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile teknolojiyi, yeni projeleri, kuluçka merkezlerini destekleyen önemli değişiklikler getiriliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Mehmet Muş Bey’in de ifade ettiği üzere Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, fiziki olarak dolmuş durumda, pek çoğunda yer bulunamıyor. Bizim teknoparkımızda da 100'e yakın firma yer alabilmek için sıra bekliyor, dolayısıyla biz de yeni girişimcilere alan açma adına farklı girişimlerde bulunacağız."

"1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan Yıldız Türk firmalarını dünya sahnesine çıkarmayı hedefliyoruz"

Tanışman, Yıldız Kuluçka'ya da değinerek, "Yıldız Kuluçka ile girişimciler arası etkileşimin arttırılmasını, girişimcilere daha fazla yatırımcının yatırım yapmasını, proje ve prototip sayısının, satış, ihracat rakamlarının ve üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasını da hedefliyoruz." dedi.

Her sene, bünyelerinde faaliyet gösteren performansı yüksek ve başarılı firmaları ödüllendirmek, desteklemek ve diğer girişimcileri de teşvik etmek amacıyla sağladıkları Ar-Ge Teşvik Fonu kapsamında kira indirimi ve benzeri gibi desteklere devam edeceklerini bildiren Tanışman, "Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark olarak 'Bu topraklarda yeşeren parlak iş fikirlerini küresel rekabete yükselten bir sıçrama tahtası olmak için var olma' misyonumuz ile 2025 yılına kadar 1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan Yıldız Türk firmalarını dünya sahnesine çıkarmak gibi net bir hedefimiz de bulunuyor." şeklinde konuştu.