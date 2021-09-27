Pandemide 70 bin kişiye 530 bin saat eğitim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
Yeni önlemler masada Kritik toplantı bugün...Yeni önlemler masada! Kritik toplantı bugün...#Kabine Toplantısı
Volkan Demireli şaşkına çeviren Fenerbahçeli: 12-13 saat uçuyor...Volkan Demirel'i şaşkına çeviren Fenerbahçeli: '12-13 saat uçuyor...'#Fenerbahçe
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
8 kişilik aileden bir tek o koronavirüse yakalandı İşte en büyük pişmanlığı8 kişilik aileden bir tek o koronavirüse yakalandı! İşte en büyük pişmanlığı#Aşı
Filarmonide taciz depremi Yaşadıklarını Hürriyete anlattı...Filarmoni'de taciz depremi! Yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı...#İstanbul Filarmoni Derneği
Elon Musk merak edilen sorunun yanıtını verdi: Gelecek yıl bitecekElon Musk merak edilen sorunun yanıtını verdi: Gelecek yıl bitecek#Elon Musk
DSÖden flaş Wuhan kararıDSÖ'den flaş Wuhan kararı!#Koronavirüs
Hatayda maçın ardından flaş iddia 10 maç...Hatay'da maçın ardından flaş iddia! 10 maç...#Fenerbahçe
Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü olduMeral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?#Meral Akşener
Aman dikkat Sağlık Bakan Yardımcısı Birinciden PCR testi uyarısıAman dikkat! Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'den PCR testi uyarısı#PCR Testi
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... Sen gidersen kardeşini alırımTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... 'Sen gidersen kardeşini alırım'#Kadına Şiddet
Serenay Sarıkaya servet kazanacakSerenay Sarıkaya servet kazanacak!#Serenay Sarıkaya
Tartışma yaratacak çıkış: Hiçbir köyde 30 çeşit....Tartışma yaratacak çıkış: Hiçbir köyde 30 çeşit....#Ebru Erke
HABERLERTeknoloji Haberleri

Pandemide 70 bin kişiye 530 bin saat eğitim

#Turkcell#Turkcell Akademi#Teknoloji
Pandemide 70 bin kişiye 530 bin saat eğitim

Turkcell Akademi, pandemi sürecinde de çalışanların yetkinliklerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak için eğitim programlarını genişletti. Platform, pandemide 70 bin kişiye 530 bin saat eğitim verdi.

Haberin Devamı

Bu süreçte evlerinden veya uzaktan çalışanlara yönelik olarak online eğitimlerini çeşitlendiren Turkcell Akademi; kişilere özel olarak eğitim programına podcast, oyunlaştırma ve yapay zekâ destekli çözümler de ekledi. Pandeminin yarattığı ‘şimdiki normal’ olarak adlandırılan dönemin ihtiyaçlarına uygun yenilenen eğitim programlarından pandeminin başından bugüne kadar toplamda 70 bin kişi, 530 bin saat eğitim alarak gelişimine katkı sağladı. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı, Turkcell Akademi’nin eğitim içerik ve yöntemlerini içinde bulunduğumuz şartlara göre sürekli güncellediğini belirterek şunları söyledi:

“Yaşadığımız pandemi döneminde sadece Türkiye’de değil dünyada tüm çalışanlar daha önce hiç deneyimlemedikleri farklı bir ortamla karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte işlerini sorunsuz ve en iyi şekilde yapmaları, yarının değişen şartlarına uyum sağlayabilmeleri için eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz de Turkcell Akademi olarak pandemi dönemine uygun yeni yöntemler geliştirerek, eğitim stratejilerimizi baştan tasarladık. Bunu yaparken çalışanların esnek rol-inisiyatif kabiliyetleri ile yetkinliklerini en nitelikli şekilde geliştirebilmelerine olanak sağlayacak eğitim yöntemleri geliştirdik. İçinde bulunduğumuz yeni dönemde mevcut uzaktan eğitim teknolojilerine ek olarak, gençlerin çoğunlukla tercih ettiği podcast ve çalışanların dijital eğitimler sırasında etkileşimini artıracak oyunlaştırma temelli yeni uygulamaları hızlıca devreye aldık. Ayrıca, Turkcell yapay zekâ ekibimizin desteğiyle çalışanların gelişim ihtiyaçlarına yönelik, daha kişiselleştirilebilir ve daha erişilebilir çözümler üretmek için çalışmalar da yürütüyoruz.” 

Kaymakcı teknik olmayan rollerde çalışanların da günümüzde teknolojiye yön verebilmesi ve işlerini teknoloji ile harmanlaması gerektiğini vurgulayarak Akademi bünyesinde kişisel gelişim için verilen eğitimlerin yanı sıra temel-ileri proje yönetimi, temel-ileri çevik felsefe, SQL, Python gibi teknik gelişimleri destekleyecek eğitimlerin programlarını da çalıştığı bölüm ayırt etmeksiniz tüm çalışanlarının istifadesine sunduklarını belirtti.  Kaymakcı sözlerine şöyle devam etti:

“Turkcell Akademi olarak pandeminin başladığı günden bugüne 3 bine yakın farklı gelişim odağından 70 bin kişiye toplamda 530 bin saat eğitim verdik. Bu süreçte hem eğitim içeriklerimizin günümüz şartlarına uygun olarak tasarlanmasına hem de çalışanların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamasına maksimum özen gösterdik. İnsan ve Gelecek kavramlarını değerlerimizin odağına alan bir şirket olarak; Turkcell Akademi’nin de bu odaklar çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da gelişerek ve çeşitlenerek yoluna devam etmesi için çalışmaya devam ediyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turkcell#Turkcell Akademi#Teknoloji