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Teknoloji
Haber Giriş: 19.10.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Pandemi sürecinin ardından yeni gözde dijital pazarlama oldu

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Pandemi sürecinin ardından yeni gözde dijital pazarlama oldu
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GlobalWebIndex’in gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 23'ü evden çalışmak istiyor. Evden çalışmanın yaygınlaşması, dijital pazarlamaya yapılan yatırımları artırıyor. Google ve Ipsos’un gerçekleştirdiği Global Perakende Araştırması’na göre, Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 72’si doğru ürünü aldığından emin olmak için internette araştırma yapıyor.

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 23'ü evden daha sık çalışmak istediklerini belirtiyor. Araştırma sonucuna göre, evden çalışma eğiliminin yükselmesiyle birlikte dijital pazarlama ihtiyacı artacak ve işletmeler pazarlama etkinliklerini daha fazla dijital tarafa kaydıracak.

Dijitale yatırım yapan kazanıyor

McKinsey tarafından yayımlanan yeni normalde müşteri memnuniyeti ile ilgili araştırma, tüm işletmelerin COVID-19'un değişen tüketici davranışları üzerinde yarattığı etkinin doğrudan sonucu olarak iş modellerinin dijital olacak biçimde değiştirdiğini gösteriyor. Araştırma, pandemi döneminde dijital pazarlama yatırımlarına ağırlık veren işletmelerin, müşteri sadakati konusunda kalıcı avantajlar sağlayacağına dikkat çekiyor.

Perakende dijitale yöneliyor 

COVID-19 krizinde deneyim olarak diğer ülkelerden birkaç hafta önde olan Çin’den örneklere de yer verilen araştırma, bu ülkede tüketicilerin harcamalarının halen normale dönmediğine dikkat çekiyor. Perakende satış işlemlerinin yüzde 20 ila 50 düştüğü Çin’de, perakende satış mağazalarında azalan yoğunluk, dijital kanallara doğru kayarken, dijital kanalların güvenilirliği de artıyor.

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