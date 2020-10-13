'Pandemi sürecinde robot süpürgeler ön plana çıktı'

Anker Türkiye pazarına ne zaman girdi?

2018 Ocak ayında Türkiye pazarına giriş yaptık. 2020 yılını bitirdiğimizde 3 yılımızı doldurmuş olacağız. Bütün global arenada olduğu gibi Türkiye’de de 5 farklı kategoriyle müşterilerimize hizmet sunuyor ve ürünlerimizi buluşturuyoruz. Bunlar; taşınabilir bataryalar, robot süpürge, BT kulaklık, hoparlör ve araç içi güvenlik kameraları. Akıllı robot süpürgede Eufy RoboVac, kulaklık ve hoparlörde Soundcore, araç içi inovasyonda da ROAV markasıyla pazarda yer alıyoruz.

Bir de Anker Nebula adıyla mobil projeksiyon cihazlarını tüketicilerimizle buluşturuyoruz. 2019 yılında her ay satış adetlerimizi yüzde 30 civarında arttırdık. 2020 yılı ilk 6 ay verilerine göre ürünlerimizi 850 farklı sergileyen bir konuma eriştik.

Anker’in Türkiye pazarına girişinde sizin nasıl bir rolünüz oldu?

Anker’in pazara girişiyle benim Anker ile el sıkışmam aynı tarihe denk geliyor. Türkiye’nin tüketici elektroniği alanındaki premium aksesuar ihtiyacını Anker olarak doldurmamız gerektiğini savunuyordum. Pazara ilk girdiğimiz dönemlerde Anker'i daha çok Amazon’dan alışveriş yapan müşterilerimiz ya da seyahat edenler biliyordu. Çevrimiçi kanallarda ve mağazalardaki ayak izlerimiz arttıkça geniş müşteri kitlesi Anker ile tanıştı.

Pandemi sizin sektörünüzü ve tüketici alışkanlıklarını nasıl etkiledi?

Pandemiyle birlikte hayatımızın tümü ve ihtiyaçlar değişti. İhtiyaçlar değiştikçe tüketici elektroniğinde hizmet veren bizlerin de dünyası değişti. Örneğin mobilite kısıtlandığından taşınabilir bataryalara ilgi azaldı. Bu sadece Türkiye pazarına değil tüm pazarlara özgü bir gelişme. Yine ihtiyaçtan yola çıkarak hijyen herkesin önceliği haline geldi. Pandeminin yıldızı dediğimiz robot süpürgeler ön plana çıktı. Pandemiyle değişen alışkanlıklar tüketici elektroniğindeki farklı ürün gruplarına yönelmemize sebep oldu. Herkesin şu anda kendi çalışma alanlarını yarattığı için kulaklıklar da ön plana çıktı.



Portföyünüzdeki bu ürünlerin hepsi Türkiye'ye geliyor mu?



Pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlara göre getiriyoruz. Bazı ürünlerimiz var ki Türkiye pazarına henüz uygun değil. Örneğin Google asistanla çalışan araç şarj ürünleri ve araç kameraları Türkiye’de tam anlamıyla çalışmadığı için getiremediğimiz ürünler arasında. Ama büyük bir portföyü Türkiye pazarına sunmaya devam ediyoruz.

En çok satan en çok ilgi gören ürünleriniz neler?

Pandemiden bağımsız olarak bu soruya yanıt vermek gerekirse 3 yıllık süreçte biz 3 farklı niş kategorinin büyüdüğünü gördük. Bunlardan bir tanesi süpürge kategorisi. Bir modelle pazarda yer alıyorken şimdi 7 farklı modelimiz var.

Bir başka kategori taşınabilir projektör. Bu ürün de çok farklı alanlarda insanların hayatını kolaylaştırıyor ve katma değer sağlıyor. Bu ürünle ister evde film izliyor isterseniz ofiste sunum yapabiliyorsunuz. Ses kategorisinde özellikle birçok çözüm ortağımızla yaptığımız ortaklıklarla hoparlör ve kulaklık tarafında büyüme sağladık. Bu üç kategoride büyümemiz devam ediyor. Burada yine kablo araç şarjı, powerbank gibi ürünlerle son kullanıcımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.

Satışlarınızı daha çok internet üzerinden mi gerçekleştiriyorsunuz?

Aslında Anker markasının hikayesi Amazon’la başlıyor. 2011 yılında Silikon Vadisi’nde kurulduğumuzda Amazon çözüm ortağımız olarak yanımızdaydı. Amazon’da üst üste en çok satanlar listesine giren tek marka olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye'ye bakarsak bundan 1,5-2 yıl önce satışlarımızın yüzde 60-70'ini online platformlar üzerinden gerçekleştiriyorduk. Şimdi bu oran yüzde 50-50 oldu diyebiliriz.

Pandemi 2021 yılında da devam edecek gibi görünüyor. Buna ilişkin planlarınız neler?



Sürecin bir yıl daha devam edeceğini varsayarsak planlarımızı buna göre yapıyoruz. Birçok senaryo çalışıyor, ekonomiye göre pozisyon almayı planlıyoruz. Şu anda büyümeye devam etmek istiyoruz.

Anker olarak ileride başka bir kategoriye girmeyi örneğin telefon üretimini düşünüyor musunuz?

Telefon bizim alanımız değil ama giyilebilir teknoloji tarafında yeni ürünler olabilir. Hava temizleme ürünleri üzerine bir çalışmamız var.



