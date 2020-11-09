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Teknoloji
Haber Giriş: 09.11.2020 - 09:08 | Son Güncelleme:

Pandemi sürecinde en çok ilgiyi elektronik ürünler çekti

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Pandemi sürecinde en çok ilgiyi elektronik ürünler çekti
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Pandemi nedeniyle çok sayıda mağaza fiziksel satış kanallarını geçici olarak kapatınca online alışverişe güçlü bir yönelme oldu. Bin beş yüz kişinin katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada, Türkiye’de online satın alımlarda en büyük artışın moda, ev ve elektronik ürünlerinde meydana geldiği ortaya çıktı.

Google ve KANTAR tarafından yürütülen Smart Shopper araştırması marka, pazarlama ve tüketici stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olmak için pandemi sırasındaki alışveriş davranışlarına ışık tutuyor. Araştırmaya göre Türkiye’de 2019’da yüzde 19 olarak gerçekleşen online moda kategorisi satın alımları, 2020’de yüzde 55’e çıkarak yüzde 36 arttı. Ev/bahçe kategorisinde online satın alma oranı geçen yıl yüzde 21 iken bu yıl yüzde 42’yi buldu. Elektronik ürünlerdeki online satın alım rakamı ise 2019’da yüzde 29’ken 2020 itibarıyla yüzde 42’ye çıktı.

Dijital pazarlamaya hazırlıksız yakalanalar kaybetti

Araştırma, online alışveriş yapan tüketicilerin sayısı arttıkça, alıcıların sorun yaşadığı konuların da arttığını gösteriyor. 2019'da Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 50’si alışveriş yaparken sorunla karşılaşırken 2020’de bu oranın yüzde 55 olduğu belirtiliyor. Bu sorunların büyük kısmının ürün bilgisinin yetersizliği, ürün hakkında yeterli yorum bulunmaması veya müşteri destek hattında uzun süre beklenmesi gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Araştırma sonuçları, dijital pazarlama stratejisi bulunmayan ve tüketicilerin yoğun talibine hazırlıksız yakalanan e-ticaret sitelerinin müşteri memnuniyeti noktasında yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor.

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