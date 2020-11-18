Pandemi süreci bilgisayar satışlarını olumlu yönde etkiledi

Pandemi sürecine girdik. Bilgisayar satışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemiden önce durum nasıldı?

Pandemi süreci, bilgisayar satışlarını olumlu yönde etkileyen bir süreç oldu diyebiliriz. Mart ayı ortası, Nisan başı itibarıyla pek çok şirketin uzaktan çalışma modeline geçmesiyle birlikte iş yerinde masaüstü bilgisayar kullanan çalışanların, dizüstü bilgisayar ihtiyacı ortaya çıktı. Pandemi öncesinde iş süreçlerini telefonlarındaki uygulamalar üzerinden eş zamanlı olarak takip eden çalışanlar bile uzun vadede bu süreçleri sadece telefonla yönetemeyeceği için bilgisayar satın aldı. Yaz sonunda ise uzaktan eğitimin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte gördük ki pandemi sürecinde yüzde 40’ın üzerinde bir talep artışı oldu. Bilgisayar üreticilerinin ve iş ortaklarının, üretkenlik ve performans için yıllardır son kullanıcıya bilgisayar gerekliliğini anlatmaya çalıştığı, PC yenileme süresinin 10 yıla ulaştığı bir pazarda bu oranın normal olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcılar genel olarak telefon gibi bilgisayarlarını değiştirmiyor ve uzun yıllar kullanıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle, kullanıcılar, bilgisayara oranla daha hafif, satın alma maliyeti daha düşük bir cihaza sahip oldu. Yüksek olan sosyal medya kullanımıyla birlikte anlık mesajlaşma uygulamalarının sık kullanılması ve sonrasında gelişen kameralarıyla akıllı telefonlar, birçok cihaz yerine son kullanıcının tercihi oldu. Hatta bir kullanıcının birden fazla akıllı telefonu olduğu da biliyoruz; özellikle de çalışan profesyonellerin. Telefon yenileme sıklığı 2 veya 2 buçuk yıl iken PC yenileme süresinin 9-10 yıl aralığında olması kullanıcıların bütçelerini PC’den çok akıllı telefona ayırdığını çok net olarak gösteriyor. Ancak odağında akıllı telefon olan son kullanıcı, bu süreçte, bilgisayar gerekliliğini bizzat yaşayarak deneyimlemiş oldu. Öyle ki birden fazla adette kişisel bilgisayarı olan kullanıcıların bile yeterli performansa sahip olmadığı için bilgisayarını yenilediği bir dönem oldu. Aslında bu noktada, kullanıcılar, değişen, gelişen teknolojilerin iş süreçlerini ne kadar kolaylaştırdığını, teknolojinin sağladığı faydaları görmüş oldu.

Acer olarak Türkiye'de satışlarınız nasıl gidiyor?

Satışlarımız önceki yıllara oranla daha yüksek. Özellikle odağımızda olan ultra ince ve oyuncu dizüstü bilgisayar segmentinde hedeflediğimiz rakamlara bu yıl ulaştık. Pandemiyle beraber hayatımıza giren uzaktan eğitim ve evden çalışma kavramları, öngörülemeyen düzeyde bir PC talebine sebep oldu. Fakat aynı zamanda üretim yapan fabrikaların kapanması ve takip eden süreçte yaşanan bileşen temini sorunları, yüksek PC talebine cevap verebilmeyi zorlaştırdı. Dolayısıyla küresel düzeyde yaşanan sorunları Türkiye’de biz de tecrübe ettik. Sipariş verilen ürünlerin geç gelmesi veya iptal edilmesi ya da yeterli adetlerde ürün getirememek gibi faktörler satış adetlerimize etki etti.

Oyun bilgisayarları da üretiyorsunuz. O tarafta kullanıcıların ilgisi nasıl?

Hem Acer Nitro serimizdeki oyun bilgisayarlarına hem de Predator oyuncu dizüstü bilgisayarına olan talep yüksek. Nitro serisindeki oyuncu bilgisayarlarımız, fiyat/performans ürünleri. En fazla adette sattığımız ürünler de onlar. Predator altındaki cihazlarımız ise daha çok profesyonel oyunculara hitap ediyor.

Oyun bilgisayarı satın alan son kullanıcı profili, teknolojiyi yakından takip eden, belirli donanımsal özellikleri bilen ve bekleyen bir kitle olarak tarif edilebilir. Kullanıcıların hem donanımsal hem de teknolojik yenilik olarak talep ve ihtiyaçlarına karşılık gelecek ürünleri sağladığımıza inanıyorum. Satış adetlerinden de bunu çok net şekilde görebiliyoruz. Geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat daha fazla satış adedine ulaştık.



Acer Türkiye Pazarlama Müdürü Sema Yıldız

Bilgisayar satın alırken kullanıcılar nelere dikkat etmeli?

Öncelikle bilgisayarın hangi amaçla kullanılacağını doğru tespit etmek gerekiyor. Acer olarak, farklı ihtiyaçlara yönelik ürün kategorilerimiz bulunuyor. Bu kategorilerle ürün seçimi yapmayı teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile oldukça kolay hale getiriyoruz. Ultra ince, hafif ve şık tasarımıyla Swift serisi; 360 derece dönebilen menteşesiyle, tablet modu dahil 4 farklı modda kullanılabilen ve dahili Acer Active Stylus kalemiyle dikkat çeken Spin serisi; günlük kullanımdan profesyonel kullanıma kadar farklı donanımsal özellikler sunan Aspire serisini hatırlatabiliriz.

Tercih edilecek donanımsal özellik kullanıcının bilgisayarda hangi iş ve uygulamaları çalıştıracağına göre şekillenirken özellikle belli kategorilerde ürünleri birbirinden ayrıştıran özelliklere dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bir oyuncu bilgisayarı için son kullanıcının dikkat etmesi gereken kriter, cihazın soğutma performansının iyi olması gerektiği iken, içerik üreticiler için ekran renk doğruluğunun yüksek olması daha çok önem kazanan ve tercihlere etki edecek bir özellik. Ultra ince kategorisinde konumlandırılan taşınabilir bir dizüstü bilgisayarın ise tüm gün şarja ihtiyaç duymadan kullanıcıya verimlilik sağlayabilecek bir model olması; dolayısıyla da uzun bir pil ömrüne sahip olması gerekiyor.



