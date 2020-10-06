Pandemi, e-ticaret alışkanlıklarını değiştirdi

Related Digital'in açıkladığı verilere göre, pandeminin ardından günlük yaşamda ve çalışma hayatında yaşanan köklü değişimin e-ticaretteki yansımaları devam ediyor. Evden çalışma sisteminin tercih edilmesi, tatil alışkanlıklarının değişmesi, uzaktan eğitim sistemine geçilmesi; e-ticaretteki tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. Veriler, uzaktan eğitim sistemine geçilmesinin okul alışverişinin içeriğinin yeniden düzenlendiğini ortaya koydu.

Geçen yıllarda 15 Ağustos-15 Eylül arası okula dönüş döneminde online alışverişlerde kırtasiye ve giyim sektöründe yüzde 30-40'lık artış yaşanıyordu. Bu yıl ise e-ticaret hacminin artmasına karşın online alışverişlerde kırtasiye ve giyim sektöründeki artış yüzde 22'de kaldı. Online satışlarda 2020'nin okula dönüş döneminin öne çıkan ürünleri ise tablet, bilgisayar ve bilgisayar aksesuarları, laptop sehpası, kulaklık, çalışma masası ve sandalyesi, yazı tahtası oldu. Ağustos ve eylül aylarında çalışma masası ve sandalye kapsamındaki online satışlarda 2019'a göre yüzde 53 artış yaşandı.

Bahçe şezlonglarının satışları yüzde 51 arttı

Pandeminin tatil alışkanlıklarını değiştirmesi ve insanların kalabalıktan uzak bireysel tatil seçeneklerine yönelmesi online alışverişe de yansıdı. Related Digital verilerine göre, haziran ayından sonra ev dekorasyon/mobilya sektöründe online satışlarda 2019'a kıyasla yüzde 47'lik artış meydana geldi.

Yaz ayları başlarında bahçe mobilyaları satışlarında yüzde 36, kamp sandalyesi satışlarında yüzde 82, bahçe şezlongları satışlarında ise yüzde 51 artış oldu.

Vitamin satışlarında yüzde 46'lık yükseliş



Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık sistemini destekleyici vitaminler ve takviye ürünler, sepetlerdeki yerini tekrar almaya başladı.

Söz konusu ürünlerin satışı, mart ayından sonra yüzde 43 arttı. Satışlarında yaz başlarında düşüş eğilimi yaşanan bu ürünler, eylül ayından itibaren havaların soğumaya başlamasıyla yeniden tercih edilmeye başlandı.

Bağışıklık sitemini destekleyici vitaminler ve takviye ürünlerin satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı. Söz konusu ürünler arasında C vitamini satışlarında yüzde 62'lik artış dikkati çekti.

Sipariş günü ve saati de değişti

E-ticaret satışlarında yaşanan yükseliş; sepet ortalamasına da yansıdı. Geçen yıl 267 TL olan online alışverişlerin sepet ortalaması, pandeminin ardından 287 TL'ye yükseldi.

Pandemi sürecinde sepetini en çok dolduran iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. Pandemi, e-ticarette alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiği gibi alışveriş yapılan saatleri de değiştirdi. Pandemi öncesi en çok sipariş verilen gün ve saat aralığı pazar günü saat 16:00-17:00 iken, pandemi sonrası en çok sipariş verilen gün ve saat aralığı perşembe günü 21:00-22:00 oldu.

Yatırım yapan şirketlerin mobil uygulama üzerinden satışları yükseldi

Bu dönemde satışlarını artırmak isteyen şirketler, yatırımlara ağırlık verdi. Bu kapsamda mobil uygulama veya sitelere yatırım yapan firmaların ziyaretçi sayılarında yüzde 8, satın alma oranında ise yüzde 22 artış yaşandı.