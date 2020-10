'Türkiye’de bir kullanıcı ortalama 2 yıl aynı telefonu kullanıyor'

Türkiye'de telefon pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle pandemi sonrası satışlarınız nasıl?



IPSOS’a yaptırdığımız bir araştırmaya göre; akıllı telefon kategorisinde pandemi döneminde satışlarımız iyi gitti. Tüketicilerin yalnızca %30’u pandemiye rağmen teknolojik cihaz satın alımı gerçekleştirdi. Bu satın alımların %30’u akıllı telefon, %20’si ise beyaz eşya kategorisinde oldu. Ertelenen ya da iptal edilen satın alımların %38’i ise akıllı telefon kategorisine, %26’sı beyaz eşya kategorisine ait. Ertelenen satın alımlar, pandemiden yaklaşık 5 ay sonrası için planlandı.



Diğer yandan Türkiye sahip olduğu genç, dinamik nüfusu ve teknolojik ürünlere karşı olan hızlı adaptasyonu sayesinde dünyadaki önemli büyüklükteki pazarlardan biri. Türkiye, Samsung için MENA bölgesindeki en büyük ve en önemli pazar. Samsung olarak Türkiye’nin büyük potansiyeline inanıyoruz.



Dünya çapında pek çok ülkeyi etkileyen Kovid-19 salgınının ülkemizde de etkisini artırması ile birlikte milyonlarca insanın günlük hayatı da değişti ve yeniden şekillendi. Hayatlarımızı “ev” ve “evin dışı” olarak bölüp buna göre planladığımız günlerden, sosyal izolasyon kapsamında tüm günü evlerimizde geçirdiğimiz bir döneme girdik. Bunun bir sonucu olarak da akıllı telefon, akıllı saat ve tablet gibi akıllı cihazlarla normale oranla daha yoğun bir ilişki içine de girdik. Buna paralel olarak alışveriş alışkanlıklarında da radikal bir değişim yaşandı. Şu an dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret hacminde koronavirüsten kaynaklanan olağanüstü bir işlem hacmi gözlemleniyor.



E-ticarette artan hacmin de etkisiyle akıllı cihazlarımızın satışları da her hafta artmaya devam ediyor. Online mağazamız üzerinden yapılan satışlar koronavirüs salgını öncesi satışlarla kıyaslandığında ciddi miktarda artmış durumda.



Ekranı katlanabilen telefonlara Türkiye'de ilgi nasıl?



Samsung katlanabilir telefon kategorisinde sektörün önde gelen isimlerinden. Galaxy Z Flip cihazımız tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilgi gördü.



Microsoft ile ortaklığınız devam ediyor. Bu noktada neler yapıyorsunuz?



Geçen yıldan bu yana, Microsoft ile uzun vadeli iş birliğimizi genişlettik, Microsoft ile stratejik iş birliğimiz, görevler ve cihazlar arasında geçişe ihtiyaç duyan uzaktan iş gücü için uygun. Galaxy Note20 serisi, cihazlar arasında kolay Kopyala & Yapıştır veya Sürükle & Bırak özelliği için Microsoft'un Your Phone uygulamasını Windows’a Bağla entegrasyonu ile birlikte kullanarak Windows 10 bilgisayarlarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Windows 10 PC'nizdeyken hiçbir aramayı, metni veya bildirimi kaçırmıyorsunuz mesela.



Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim



Türkiye'de en çok hangi telefonlarınız satıyor? Telefon alan kullanıcılar en çok hangi özelliklerine dikkat ediyor?



İstatistikler Türkiye’de bir kullanıcının ortalama 2 yıl aynı telefonu kullandığını gösteriyor. Tüketiciler telefonlarını yenileme ihtiyacı hissettiklerinde kampanyaları daha dikkatli takip ediyorlar. Ancak sadece kampanya var diye telefon değiştirmiyorlar. Yine araştırmalarımıza göre kullandığı markadan memnun olanların yeni telefon alırken aynı marka ile devam eğiliminde olduğunu görüyoruz.



Geçen yıla kıyasla mobil satışlarda yüzde 10 civarında bir büyüme oranı yakaladık. Son olarak küresel marka danışmanlık firması Interbrand tarafından açıklanan “2020 Yılının En İyi Küresel Markaları” sıralamasında 62,3 milyar dolarlık marka değeriyle 5. sıraya yükseldik. İlk kez bu listeye girdiğimiz 2000 yılında marka değerimiz 5,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.



Türkiye’de özellikle genç nüfus cep telefonunu gündelik hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Tüketiciler, akıllı telefonlarının hayatlarını kolaylaştırdığının ve kalite kattığının farkında. Bu nedenle alabilecekleri en iyi modeli almak istiyorlar.



Kablosuz kulaklık pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Giyilebilir cihazlar teknoloji alanında en hızlı gelişen sektörler arasında yer alıyor ve ilerleme giderek hızlanıyor. Son aylarda, insanların ‘Yeni Normal'de başarılı olmalarına yardımcı olmaları için akıllı saatlere ve kulaklıklara yönelmesiyle beraber pazarda ciddi bir büyüme gördük.



Sizce tabletler bilgisayarın yerini yavaş yavaş alıyor mu?



Öncelikle, Türkiye’de yaşanan pandemi sürecinde, özellikle tablet satışlarında önemli bir artış oldu. Okulların açılışı ve pandemi ile beraber bir önceki senenin satış trendlerinin çok üzerinde bir satış performansı görüyoruz. “Tabletler bilgisayarın yerini yavaş yavaş alıyor mu?” sorusunun yanıtına gelirsek, hem tablet hem de bilgisayar pazarı büyüyor. Yoğun profesyonel kullanım için bilgisayarlar ve sağladıkları rahatlık ve basitlik için ise tabletler tercih ediliyor.