Pandemi döneminde oyun sektörü ivme kazandı

Pek çok sektör Kovid-19 salgınının neden olduğu kayıplar yaşarken, video oyun endüstrisi salgın döneminde kayda değer bir büyüme kaydetti.

Salgına karşı alınan karantina önlemleri insanları evde kalmaya zorlarken, vakit geçirme yöntemlerinden biri olan video oyunlara yönelik talep de artış gösterdi.

Araştırma şirketi IPSOS Mori'nin raporuna göre, Kovid-19 salgınının zirve yaptığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde 6-64 yaş oyun oynama süresinde 2019'un aynı dönemine göre haftalık 1,5 saat artış yaşandı.

Söz konusu dönemde, oyun oynayanların yaklaşık yüzde 30'u video oyunlarının kendilerini daha mutlu, daha az endişeli ve yalnız hissetmelerine yardımcı olduğunu belirtti.

En yüksek kazanç mobil oyunlardan bekleniyor

Dünya genelinde dijital oyun harcamalarında artış yaşanırken, oyun sektörünün 2020'de elde ettiği gelirle spor ve film endüstrilerini geride bırakacağı tahmin edildi.

International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, küresel video oyun gelirinin 2020'de yüzde 20 artarak 179,7 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü. Bu dönemde en büyük kazancı mobil oyunların sağlaması beklenirken, bu oyunlardan elde edilecek gelirin yüzde 24 artışla 87,7 milyar doları bulacağı tahmin edildi.

Aynı dönemde, konsol oyunlarından elde edilecek gelirin yüzde 19,6 artışla 52,5 milyar dolara ve bilgisayar oyunlarının gelirinin ise yüzde 11 yükselişle 39,5 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü.

Microsoft'un 2020 mali yılının 30 Haziran'da biten 4'üncü çeyreğinde Xbox oyun konsolu ve hizmetlerinin satışlarından elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarken, Sony'nin 2020 mali yılının 30 Eylül'de biten 2'inci çeyreğinde PlayStation'dan elde ettiği gelir de yüzde 11'in üzerine yükseliş kaydetti.

Sony ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsollarını çıkarması da bu alanda büyük ses getirirken, uzmanlar oyun sektöründeki büyümenin uzun süre devam edeceğini belirtti.

"Oyuna erişim hızla artıyor"

Güney California Üniversitesi Annenberg İletişim Okulu Öğretim Üyesi Dmitri Williams, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tüm ev eğlence sistemlerine yönelik talebin arttığını ancak oyun endüstrisinin sunduğu iyi değerlerle özellikle başarılı olduğunu söyledi.

Williams, video oyunlara ilişkin "Evde mahsur kalan birçok kişi için sosyal bir çıkış noktası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ev eğlencesine yönelik sektörlerde gelirlerin yüzde 10 ile 50 arasında arttığına işaret eden Williams, oyun sektörüne yönelik harcamaların tüm eğlence harcamalarının neredeyse yarısını oluşturduğunu, artık dünya genelinde bu harcamaların çoğunu oluşturmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Williams, "Oyun sektörü salgından önce de istikrarlı bir şekilde büyüyordu, bu temelin devam etmesini beklemeliyiz." dedi.

Oyun sektörünün geleceğine de değinen Williams, "Giderek daha fazla insanın akıllı telefonlara ve çevrimiçi cihazlara sahip olmasıyla, oyuna erişim de hızla artıyor. Halihazırda oyun oynayanlara hala birçok yeni insan ekleniyor. En azından gelecek on yılda ve muhtemelen sonrasında büyüme bekliyorum." yorumunu yaptı.