Pandemi döneminde akıllı saat pazarı büyüdü

International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker verilerine göre 2021'in ilk çeyreğinde küresel akıllı saat pazarında Amazfit ve Zepp markalarıyla yüksek bir performans sergileyen Zepp Health Corporation dünyada ilk 4 sırada yer almış ve yıllık %68,8 büyümeye imza attı. Zepp Health, akıllı saat sevkiyatlarında Brezilya (%40,9), Rusya (%28,9) ve İspanya'da (%23,5) birinci sıraya yerleşirken, İtalya'da 2’nci, Polonya'da 3’üncü, Almanya, Hindistan, Endonezya ve Tayland'da 4’üncü sırada yer aldı.

Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan küresel akıllı saat pazarına olan talebin artması ve pazarın büyümesine ilişkin yaptığı açıklamada “Dünya genelinde akıllı saat pazarı son dönemlerde önemli ölçüde büyüme gösterdi. Bu büyümenin sebebi olarak global anlamda kablosuz fitness ve spor cihazlarına olan talebin artması, özellikle Covid 19 sonrasında çok sayıda kişinin sağlıklı yaşam bilinci kazanması ve akıllı saat pazarında, pazarı küresel olarak yönlendirmesi beklenen çok sayıda oyuncunun pazara girmesi faktörleri etkili oldu. Son altı aylık satış verilerine baktığımızda %30’a varan bir büyüme görüyoruz. Buradaki artışta, covid sonrası sağlığa verilen önemin artması, marka tarafında ürün çeşitliliği sağlanması ve satış noktalarındaki yaygınlık büyük önem taşıyor.” dedi.

Özkan ayrıca akıllı saat şirketlerinin Ar-Ge cephesine büyük çaplı yatırımlar yaptığına dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Global teknoloji şirketleri gibi akıllı saat üreticileri de doğaldır ki kendi pazar paylarını artırmak için öncelikli bir strateji olarak Ar-Ge yatırımlarına güveniyor. Zepp Health grubu olarak, biz de genişleyen akıllı sağlık ürünleri yelpazesini analitik hizmetlerine yönlendiren yapay zeka çipleri, biyometrik sensörler ve sağlık verileri algoritmalarından oluşan tescilli bir teknoloji platformu geliştirdik. Küresel ölçekte sensörler yardımıyla golf, beyzbol ve tenis oyuncularının performanslarının izlendiği güçlü bir ağın yanı sıra veriye dayalı sağlık çözümlerine güç veren donanım ve yazılım teknolojilerinden yararlanarak üst düzey akıllı saatler ve dijital sağlık yönetimi hizmetleri de sunuyoruz. Ayrıca kişisel sağlık ve zindelik yönetim uygulaması olan Zepp isimli mobil uygulamamız sayesinde de kullanıcılar sağlık ve spor aktivitelerini kontrol edebiliyor, günlük rutinlerinin daha iyi hale gelmesine katkıda bulunacak verileri etkili bir şekilde yönetebiliyorlar. Gelecek daha da akıllı ve teknolojiyle kontrol edilebilir olacak.”