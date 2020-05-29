Panasonic yeni LCD projektör serisini duyurdu

Ofis ve sınıflar için ideal olan bu yeni seri, 3100-4100 lm arasında değişen WXGA ve XGA çözünürlük ve parlaklık sunan altı adet PT-LB426 Serisi taşınabilir ve dört adet PT-TW381R Serisi kısa izdüşümlü LCD projektör modelinden oluşuyor. Bu yeni seri, mevcut ürün çeşitlerini daha yüksek kontrastlı görüntüler ve daha geniş bağlantı seçenekleriyle güncelliyor.

Güncellemeyle birlikte tüm modeller, iyi aydınlatılmış ortamlarda görüntü kalitesi sunmak için kendilerinden önceki ürünlerden %25 daha yüksek kontrasta sahip. Cihazlar, yüksek 20.000:1 kontrast, 4100 lm (XGA) parlaklık ve ayrıntılı HD görüntü üretimiyle (WXGA modelleri) güçlendiriliyor. Panasonic'in Daylight View Lite özelliği, ortam ışığını otomatik olarak algılıyor ve görüntülerin net olmayacağı durumlarda rahat görüntü sağlanması için projeksiyonu optimize ediyor.



Her iki seri de Toplam Sahip Olma maliyetini gözle görülür derecede düşürüyor. Orijinal bir düşük bozunum lambası, ECO Modunda (tam parlaklıkta 10.000 saat) 20.000 saat kullanım ömrü sunuyor. Ancak 10.000 saat kullanım sonrasında filtrenin değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Filtreler, projektörler tavana monte edildiğinde erişilebilen yandaki panel kapağı üzerinden değiştirilebiliyor. Bu üniteler, stoklanması gereken sarf malzeme miktarını azaltıp maliyet tasarrufu sağlarken, Erken Uyarı Fonksiyonlarına Sahip Çoklu İzleme ve Kontrol Yazılımı (ağ modellerinde bulunuyor) bir problem ortaya çıkmadan önce uyarı gönderebiliyor. Bu da acil durum aramalarının azalmasını ve planlanmamış arıza sürelerinin kısalmasını sağlıyor.



Bu esnek projektörler, masa üzerine veya tavana kolay bir şekilde kurulabiliyor. Tüm modeller (PT-LB306 hariç) çift HDMI girişine ve çift D-sub bilgisayar girişine sahipken; ağ modellerinde bunların yanında bilgisayar veya mobilden kablosuz ekran projeksiyonu için medya akış çubuklarını veya isteğe bağlı AJ-WM50/ET-WML100 modüllerini destekleyecek 5 V/2 A USB çıkışı özelliği de bulunuyor. İsteğe bağlı kablosuz modüller, sunum yapan kişilerin Windows için Presenter Light yazılımını ve iOS ile Android cihazlar için Wireless Projector uygulamasını kullanarak bir bilgisayardan veya mobil cihazdan kablosuz olarak büyük ekrana paylaşım yapmalarına olanak tanıyor.

TW381R'nin etkileşimli becerileri, ekran üzerinde gösterimi ve daha sonra dağıtım için çalışmayı bir görüntü dosyası olarak kaydetme özelliğini destekleyen Bilgisayar için Akıllı Tahta yazılımıyla daha da artıyor. TW381R Serisi, 75cm mesafeden 80 inçlik bir görüntüyü ekran gölgelemesi olmadan yansıtabiliyor. PJLink ve PC tarayıcı kontrolü, ağ modellerinde de bulunuyor.

LB426 Serisi, kurulum serbestliği için 1,2x yakınlaştırma lensi, 1,48-1,78 atım oranı ve genişletilmiş V/H Keystone Düzeltmesi[10] (H: ±35 °, V: ±35 °) ve çarpıklık içermeyen projeksiyon için Kavisli Ekran Düzeltmesi (LB306 hariç) içeriyor. Dahili 10 W hoparlör, mikrofon girişi ve ses pimi çıkışı, odadan odaya taşınması kolay (yakl. 2,9 kg), bağımsız bir medya sunum paketi (335 x 96 x 252 mm) içerisinde tasarlanıyor.



