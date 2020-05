Panasonic, yeni LCD duvar ekranlarını duyurdu

VF2 Serisi, iç mekanlarda etkili ve büyük dijital ekran kurulumlarında LED video duvarlarına kıyasla öne çıkıyor. Görüntüler yakın bir mesafeden daha net olduğu ve yan açılardan daha iyi görme olanağı sağladığı için bu seri, kontrol ve toplantı odaları için çok önemli hale geliyor. Aynı zamanda duvarlara kurulduğunda daha geniş bağlanabilirlik seçeneği ve sığ alanda daha fazla derinlik de sağlıyor. Yerleşik yük devretme ve yeniden çalıştırma korumaları, bu ekranların 24 saatlik aralıksız çalışmasını sağlıyor.



Geniş formatlı net görüntüler sunuyor



Panasonic'in VF2H/VF2 Serileri'ndeki dar ekranlar, 0,88 mm (0,035 inç) ince çerçevesi sayesinde yakın mesafeden bakıldığında fark edilmiyor ve geniş formatlı görüntüler sunuyor. İki 55 inç çerçevesiz D-LED LCD modeli, 700 cd/m2 (VH2H modeli) ve 500 cd/m2'lik (VF2 modeli) ışık oranları sayesinde yüksek seviyelerde görüntü kalitesi sunuyor. Her iki ekran da tüm açılardan net izleme deneyimi için IPS panelinde güneşten ve aydınlatma ekipmanından gelen ışığa karşı yansıma engelleyici yüzeyi sayesinde izleme odaları ve halka açık alanlar için uygun hale geliyor.



7/24 sürekli canlı görüntü kalitesi sağlayan ve kolay kurulum imkanına sahip her çoklu ekran, renk farklılıklarını en az seviyede tutmak için önceden kalibre ediliyor. Optimize edilmiş güç seviyelerinde daha uzun süre yüksek kontrast performansı sağlamaları için, her iki ekran serisi de otomatik parlaklık ayarını kullanarak arka aydınlatma parlaklığını otomatik olarak düzeltiyor.



Ekranlar basit kurulum ve yapılandırma için DIGITAL LINK kullanıyor. DIGITAL LINK bağlantısı HDBaseT teknolojisine dayalı olarak uzun mesafelerde ses, video ve kontrol iletimini destekliyor ve aynı zamanda tek kabloyla çeşitli ekranlara zincirleme yapmak için kullanılabildiğinden video bölücü ve diğer yönlendirme cihazlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.



Yerleşik yük devretme ve yeniden çalışma korumaları sayesinde ana video ve ses sinyalleri kesintiye uğrarsa sistem hemen alternatif sinyallere geçiş yapıyor. Ana sinyal geri geldiğinde, orijinal görüntüyü gösteriyor. Bu da seriyi kesintisiz oynatmanın çok önemli olduğu kontrol odalarında ve diğer uygulamalarda kullanım için ideal hale getiriyor.