Panasonic yapay zeka teknolojili güvenlik kamerası geliştirdi

Yazılım Geliştirme Kiti'ne sahip bu kamera serisi, üçüncü taraf uygulamaları geliştirmek için geliştirildi. Yeni kameralara ücretsiz olarak dâhil edilen Yazılım Geliştirme Kiti'nin yanı sıra iki adet i-PRO uygulamasıyla birlikte toplamda en fazla üç video analiz uygulaması yüklenebiliyor. Şu anda Yapay Zeka Video Hareket Algılama (AI-VMD) ve Gizlilik Maskeleme olmak üzere iki analitik uygulama bulunuyor.



AI-VMD herhangi bir insanı, aracı, iki tekerlekli motosikleti veya bisikleti tespit edebilmenin yanında izinsiz giriş tespiti, dolaşan kişinin belirlenmesi ve yön algılama gibi birçok uygulamada kullanılabiliyor. Yapay zeka motoru, önceden tanımlanmış parametrelere bağlı alarmların her zamankinden daha yüksek bir doğruluk seviyesinde tetiklenmesini sağlıyor.



İkinci uygulama olan Gizlilik Maskeleme ise bir video çekim ortamındaki insan figürlerini tespit etmek, tanımak ve gizliliği korumak amacıyla bu insan figürlerini veya yüzlerini pikselleştirmek için kullanılıyor. Bu uygulama, GDPR'ın yürürlükte olduğu Avrupa gibi katı gizlilik yasalarının bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren birçok işletme için önemli. Pek çok farklı sektörde çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin kimliklerini korumak için kullanılabiliyor.



Çekim ortamlarındaki şüpheli değişiklikleri tespit etmek, analiz edilen ortamın görüntü ayarlarını otomatik olarak ayarlamak ve ağ bant genişliğini ve sunucu depolama kapasitelerini korumak için video sıkıştırmadan yararlanmak amacıyla ürünler, dâhilî analiz özelliğine sahip bir yapay zeka motorunu kullanıyor.

