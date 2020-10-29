Panasonic PT-RQ35K projektör serisi tanıtıldı

Aralık ayında piyasaya sürülecek olan 3 Çipli DLP lazer projektörler, 4K görüntü sunuyor. Projektörler, Sessiz Mod (46dB) özelliğine de sahip. 30.500 lm'lik parlaklık sunan ürünler, Quad Piksel Sürücüsü özellikli 4K çözünürlük ve lazer motorunu bir araya getiriyor.

Şirketin kullandığı 2 Eksenli Piksel Kaydırma teknolojisi ile birlikte kırmızı ve mavi lazerleri üreten en yeni lazer motoru, kendisinden bir önceki RQ32K projektöre kıyasla renk gamında %114 bir artış sunuyor.

Optimize mavi lazer dalga boylarının yanı sıra kırmızı lazer çıktısını kontrol için kullanılan Dinamik Dijital Kontrol ve tutarlı görüntü sağlayacak soğutma sistemi de ürünün diğer özellikleri arasında yer alıyor. Buna ek olarak Çoklu Lazer modülleri de Panasonic’in özel Yük Devretme Devresiyle donatılıyor.

Mevcut RQ32K serisine göre yüzde 40 daha küçük olduğu için iki kişi tarafından taşınabiliyor, depolanabiliyor ve kurulabiliyor.

NFC özelliği olan Akıllı Projektör Kontrolü ile kurulumu yapan kişi hazırlık amacıyla cep telefonundaki bir uygulamayı devreye sokabiliyor ve böylece ayrıca bir bağlantı yapılması gerekmiyor.

Uzaktan Önizleme, projeksiyonu yapacak olanların cihaz bekleme modundayken ve denklanşör de açıkken sinyal görüntüsünü internet tarayıcısı veya uygulama üzerinden kontrol etmeleri için sonuç almalarını sağlıyor.

Operatörler ortaya çıkan sorunun boyutlarına göre üç seviyeli bir görüntü düzeltme işlevini kullanabiliyor veya eğer ihtiyaç yoksa bu işlevi devre dışı bırakabiliyor.

Bu serideki projektörlerde Geometry Manager Pro yazılım seçeneği de bulunuyor. Tercih halinde yüklenmiş olarak gelen bu yazılım ile bitmap maskeleme yapılabiliyor ve ayrıca harici bir kamera ile de kenar birleştirme kalibrasyonu da otomatik ve eş zamanlı olarak yapılıyor.

Hermetik yalıtımlı DMD bloğu ve korumalı lazer sürücüsü gibi optik parçalarla gelen seri, 20.000 saat ömre sahip.